محافظة دمشق: ردم الحفرة المفاجئة في طريق المتحلق الجنوبي وإعادة السلامة للطريق

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق الانتهاء من ردم الحفرة الكبيرة التي تشكلت أمس في طبقة الإسفلت على طريق المتحلق الجنوبي، نتيجة تسرب مياه الأمطار الغزيرة.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على “تلغرام”، أن الفرق المختصة سارعت إلى ردم الحفرة التي تشكلت بشكل مفاجئ جراء انهيار الطبقة الإسفلتية، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضحت أن الحفرة تشكلت نتيجة سرقة الحديد الداعم للنفق الواقع أسفل الطريق من قبل عناصر النظام البائد، ما أدى إلى انهيار الطبقة الإسفلتية بالتزامن مع تسرب مياه الأمطار.

وتأثرت سوريا خلال الأيام الماضية بمنخفضين جويين، ترافقا بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك