حمص-سانا



أجرى وزير الداخلية أنس خطاب، برفقة معاونَيه، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات، جولة تفقدية في سجن حسياء المركزي بريف حمص.



واطلع الوزير خلال الجولة على واقع المرافق الخدمية والطبية، ومستوى الرعاية الصحية وبرامج التأهيل المقدمة للنزلاء، إضافة إلى الجناح المخصص للزيارات وآلية تنظيمها.



ووجه خطاب إلى متابعة الاحتياجات اللازمة وتطوير الخدمات، بما يضمن تحسين جودة الرعاية وفق المعايير المعتمدة.



وضم الوفد معاوني الوزير؛ لشؤون القوى البشرية الدكتور محمد حسام الشيخ فتوح، وللشؤون الإدارية والمالية العميد باسم منصور، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات العميد زياد أبو راس.



