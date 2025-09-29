أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية

DJI 0706 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية

اللاذقية-سانا
عاد أكثر من 35 عائلة إلى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية حيث لم تمنع مشاهد الدمار والطرقات المهدمة وغياب المدارس والمراكز الصحية الأهالي من العودة، لاستئناف حياتهم في قريتهم بكل عزيمة وإصرار بعد أن هجروا منها لسنوات من قبل النظام البائد.

IMG 8745 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية

وأشار مختار القرية ياسر حكمت خليل لمراسل سانا، إلى أن الكبينة تتبع لناحية كنسبا في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية وتبعد نحو 65 كيلومتراً عن مركز المدينة، وكانت قبل عام 2011 مأهولة بأكثر من 400 عائلة تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي.

وأوضح خليل أن الأهالي عادوا ليبنوا من جديد بيوتهم، وكلهم عزيمة وإصرار لإحياء القرية بسواعد أبنائها، مشددين على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات والجمعيات الأهلية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المياه والكهرباء والمدارس والمستوصفات وغيرها.

IMG 8752 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية

ويستذكر أحد الأهالي، أديب محمد خليل، كيف أجبرت العائلات عام 2012 على مغادرة منازلها حتى أصبحت القرية خالية من أهلها عام 2015 لتبدأ سنوات النزوح القاسية في المخيمات، وقال: “قبل النزوح كانت حياتنا مليئة بالرزق والشجر وكنا نعمل بالزراعة، وأتمنى عودة الجميع من المخيمات إلى هنا رغم الدمار وانعدام الخدمات الأساسية، فهي الأرض التي نشأنا عليها وتنتظر عودتنا لنبنيها من جديد.

من جانبها، تحدّثت نداء غريب شحادة عن مشاعر اليأس التي انتابتها عند رؤية الدمار الحاصل، وقالت: إن الكبينة رغم غياب مقومات الحياة تبقى أفضل من حياة المخيمات، وأضافت: “كنا نحاول ألا يشعر أطفالنا بصعوبة العيش في المخيمات رغم المطر والثلج وتسرب المياه إلى خيامنا، كنّا نخبرهم دائماً أن لنا أرضاً ومنزلاً سنعود إليه يوماً ورزقاً سنعتني به ونحصده، لقد كانوا صغاراً، واليوم يعودون شباباً، وبهمتهم ودعم الأيادي البيضاء التي لم تتركنا في المخيمات يعزونا الأمل بأن الأمور ستكون أفضل”.

وأكدت المواطنة أن العودة إلى القرية تمثل بداية جديدة للأهالي الذين يأملون بتحسن تدريجي للخدمات ما ينعكس إيجاباً على عودة الحياة إلى طبيعتها.

DJI 0710 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية
IMG 8734 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية
IMG 8738 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية
IMG 8743 1 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية
IMG 8744 أكثر من 35 عائلة تعود الى قرية الكبينة في ريف اللاذقية رغم نقص الخدمات الأساسية
وزير الإعلام يناقش مع وزير التنمية تطوير هيكلة المؤسسات الإعلامية
جلسات تثقيفية حول مخاطر مخلفات الحرب في منطقة محردة بحماة
وزارة النقل.. حضور فاعل في معرض دمشق الدولي
الصحة تبحث مع ممثلي المنظمات الدولية توحيد ‏الجهود والاستثمار بالموارد ‏المتاحة في سوريا ‏
صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة جسرين بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك