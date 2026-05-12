المحاكم العلنية في سوريا.. خطوة مفصلية نحو العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة ‏بالقضاء

دمشق-سانا‏

شكّلت إقامة المحكمة العلنية لرموز النظام البائد خطوة مفصلية في مسار إطلاق ‏المحاكمات والعدالة الانتقالية في سوريا، حيث أكد خبراء وباحثون قانونيون أنها ‏تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبدأ المساءلة، وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، في ظل ‏تحديات قانونية وتشريعية تتطلب استكمال الإطار الوطني بما ينسجم مع المعايير ‏الدولية، ويضمن حقوق الضحايا.‏

يعيد الثقة بمؤسسات العدالة

أوضح عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين في ‏تصريح لـ سانا، أن وزارة العدل باشرت تشكيل محكمة مختصة بالعدالة الانتقالية ‏وفق أصول المحاكمات الجزائية، تضم قاضي تحقيق وقاضي إحالة ومحكمة ‏جنايات، مع ضمان علنية الجلسات وحضور مراقبين محليين ودوليين وصون حق ‏الدفاع، بما يتوافق مع معايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في القانون ‏الدولي.‏

وأكد المحامي عز الدين أن البدء بالمحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد يشكّل ‏الخطوة الأولى على طريق العدالة الانتقالية في سوريا، ويُعد طوق النجاة للسوريين ‏في ظل الجراح المجتمعية المتراكمة الناتجة عن تأخر محاسبة مرتكبي الانتهاكات ‏الجسيمة، مشيراً إلى أن إطلاق مسار قضائي علني وشفاف يعيد الثقة بمؤسسات ‏العدالة، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما يمهّد لكشف الحقيقة وإنصاف ‏الضحايا، بما يشكّل أساساً حقيقياً لتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ السلم الأهلي ‏والاستقرار المجتمعي.‏

إشراك الضحايا في مسار العدالة

وأكد عز الدين أن لهذه المحاكمات أهمية قصوى لكونها أنصفت الضحايا، إذ ‏منحتهم بعد 15 عاماً شعوراً بأن هناك جهات قضائية تحاسب المسؤولين عن ‏الانتهاكات التي تعرضوا لها، مشدداً على أن إشراك الضحايا في مسار العدالة يُعد ‏عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الانتقالية، وهو ما يصعب تحقيقه بالقدر ذاته في ‏المحاكم الأوروبية والدولية.‏

ولفت عز الدين إلى أن المحاكمات تجرى وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ‏وقانون العقوبات السوري الذي يغطي كثيراً من الأفعال التي تم ارتكابها من ‏المتهمين من جهة التجريم، (كالقتل والتعذيب والاغتصاب والخطف وتشكيل ‏عصابات الأشرار والسرقة… الخ) من الجرائم التي كان يرتكبها النظام البائد بحق ‏السوريين خلال الثورة، والتي يُعد العديد منها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ‏وفق القانون الجنائي الدولي.‏

مسار المحاكمات

وبيّن مدير مركز الحوار السوري الدكتور أحمد القربي أن الخيارات المطروحة ‏لإطلاق مسار المحاكمات والعدالة الانتقالية لجرائم النظام البائد تتراوح بين التأجيل ‏أو المباشرة الفورية أو اعتماد حل مرحلي، في ظل تحديات قانونية تتعلق بغياب ‏إطار تشريعي متكامل يحدد توصيف الجرائم والعقوبات المرتبطة بها، مقابل ‏مطالب مجتمعية متزايدة بالإسراع في تحقيق العدالة.‏

وأوضح القربي أن الخيار الأول يتمثل بتأجيل إطلاق المحاكمات إلى حين صدور ‏قانون خاص بالعدالة الانتقالية، يضع تعريفاً دقيقاً لجرائم الحرب والجرائم ضد ‏الإنسانية، ويحدد العقوبات الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذا الخيار يوفر أساساً ‏قانونياً متماسكاً، لكنه يحتاج إلى وقت، وقد ينعكس سلباً على ثقة الرأي العام ببدء ‏إجراءات العدالة.‏

وأشار إلى أن الخيار الثاني يقوم على المباشرة الفورية بالمحاكمات استناداً إلى ‏قانون العقوبات النافذ، بما يحقق استجابة سريعة لمطالب الشارع، إلا أنه يواجه ‏محدودية قانونية نتيجة عدم تضمّن التشريعات الحالية توصيفاً صريحاً لجرائم ‏الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يؤدي إلى تكييفها ضمن جرائم تقليدية كجرائم ‏القتل والتعذيب.‏

حل مرحلي

ورجّح القربي خياراً ثالثاً يقوم على إطلاق محاكمات محدودة النطاق، ولا سيما ‏بحق كبار المسؤولين، كحل مرحلي يوازن بين متطلبات الواقع والإطار القانوني ‏القائم، ريثما يتم استكمال التشريعات اللازمة.‏

ولفت القربي إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا ‏بنص”، حيث توجد نصوص تجرّم بعض الأفعال المرتبطة بمرحلة النظام البائد ‏دون أن تقترن بعقوبات محددة، ما يؤدي إلى نقص في اكتمال المنظومة القانونية ‏اللازمة للمحاسبة.‏

وأضاف: إن الاعتماد على الاتفاقيات الدولية لتوصيف هذه الجرائم لا يكفي ضمن ‏الإطار الوطني، لعدم تضمّنها تحديداً مباشراً للعقوبات، ما يستدعي إصدار ‏تشريعات داخلية لمعالجة هذه الثغرات.‏

جرائم لا تسقط بمرور الزمن

وفيما يتعلق بالتقادم، أكد القربي أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ‏تسقط بمرور الزمن، استناداً إلى قواعد القانون الدولي العرفي، إضافة إلى نصوص ‏الإعلان الدستوري التي استثنت الجرائم المرتكبة خلال فترة النظام البائد من هذا ‏المبدأ.

رمزية سيادية ووطنية

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن أهمية المحاكمة ‏المحلية تكمن في قدرتها على تحقيق إنصافٍ شامل للضحايا، وهو ما يصعب على ‏المحاكم الدولية أو الأوروبية توفيره بالكامل، فالإدانة وحدها لا تكفي، بل يتطلب ‏الإنصاف اعترافاً رسمياً بالانتهاكات، واعتذاراً علنياً، وتعويضاً مادياً، وضمانات ‏لعدم التكرار، وهي عناصر لا تستطيع محكمة في برلين أو باريس إنجازها كاملة.‏

شفاء اجتماعي وسياسي

وشدد عبد الغني على أن المحاكمة المحلية في دمشق تحمل رمزية سيادية ووطنية ‏لا غنى عنها، إذ إن مثول المتهمين أمام القضاء في بلدهم، بلغتهم وأمام مجتمعهم، ‏يشكّل بحد ذاته عنصراً من الشفاء الاجتماعي والسياسي يسبق الشفاء القانوني، كما ‏تُلزم المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولة بضمان الإنصاف ‏الفعلي للضحايا وتعويضهم، وهو ما لا يتحقق بصورة كاملة إلا عبر القضاء ‏الوطني.‏

وبيّن عبد الغني أن أي محاكمة تدّعي الانتساب إلى العدالة الانتقالية يجب أن ‏تستوفي معايير محددة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ‏وفي مقدمتها ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل حق الاستئناف، واستقلال ‏القضاء، والحق في دفاع كافٍ حتى لمن ارتكبوا جرائم بشعة.‏

تسليم المجرمين

وأوضح عبد الغني أن المحاكمة الغيابية للمجرمين بشار وماهر الأسد والمتهمين ‏الآخرين تثير تحديات، إذ يُقيّد القانون الجنائي الدولي المعاصر هذا النوع من ‏المحاكمات، ولها ضمانات تكفل حماية حقوق الدفاع بما يعوّض غياب المتهم.‏

وأشار إلى ضرورة التمييز بين الأدوات القانونية، موضحاً أن اتفاقية تسليم ‏المجرمين الموقعة عام 2022 مع النظام البائد هي اتفاقية ثنائية لا تُلزم روسيا ‏بتسليم أي شخص إلى حكومة لم تكن هي الطرف الموقّع عليها، مبيناً أن سوريا ‏تحتاج إما إلى إبرام اتفاقية جديدة أو معالجة مسألة الخلافة القانونية، كما أن ‏الاتفاقية تتضمن استثناءات للجرائم ذات الطابع السياسي، ما قد تستخدمه روسيا ‏لرفض تسليم المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد.‏

وشدد عبد الغني على أن موقف الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو أن هذه ‏المحاكمات، رغم أهميتها التاريخية والرمزية، لا تغني عن الحاجة إلى آلية هجينة ‏تتمتع باستقلال قضائي كامل، وتعتمد معايير إثبات منسجمة مع المعايير الجنائية ‏الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بقيادة النظام البائد العليا، التي تتطلب محاكمتها إثبات ‏المسؤولية القيادية وفق معياري “القصد” أو “المعرفة” المنصوص عليهما في ‏المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي، قياساً على ما أرسته الدوائر الاستئنافية ‏في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.‏

وتأتي هذه المحاكمة ضمن إطار رؤية أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى بناء ‏منظومة عدالة تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وتشمل ‏محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض المتضررين، وتوثيق الأحداث التي ‏شكلت مفاصل أساسية في تاريخ البلاد.‏

هذه المحاكمة الأولى من نوعها بحق مسؤول أمني رفيع من النظام البائد، ما ‏يمنحها أهمية خاصة على المستويين القانوني والرمزي، إذ تمثل بداية فعلية لمسار ‏العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين وإنصاف ‏الضحايا.‏

كما تشكل المحاكمة فرصة لأهالي الضحايا لعرض شهاداتهم أمام القضاء، في ‏خطوة تُعد جزءاً من عملية أوسع تهدف إلى ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.‏