اللاذقية-سانا‏

نظمت جمعية “أيادينا” بالتعاون مع مديرية الشؤون ‏الاجتماعية والعمل في محافظة اللاذقية اليوم السبت في ‏المتحف الوطني بالمدينة، فعالية “لدي موهبة 2026” تزامناً ‏مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، بهدف توفير مساحة ‏للأطفال لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم ‏بأنفسهم، من خلال أنشطة فنية وترفيهية وعرض أعمال يدوية ‏من صنعهم.‏

وتضمنت الفعالية كورالاً غنائياً قدم خلاله الأطفال مجموعة ‏من الأغاني الوطنية، إضافة إلى بازار عرضوا فيه منتجات ‏وأعمالاً يدوية من صنعهم، شملت الإكسسوارات والأشغال ‏الفنية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفقرات مخصصة للأطفال.‏

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية رولا منزلجي في ‏تصريح لـ سانا، أن تنظيم الفعالية يهدف إلى تسليط الضوء ‏على مواهب الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال إتاحة ‏الفرصة لهم لعرض أعمالهم وإبداعاتهم أمام الجمهور.‏

وبيّنت منزلجي أن الجمعية شاركت بنحو 30 طفلاً في ‏الكورال، وبنحو 20 طفلاً إلى 25 طفلاً في عرض الأعمال ‏اليدوية، مشيرة إلى التفاعل الكبير من الأهالي، وتشجيعهم أطفالهم على المشاركة وتنمية مواهبهم، بما يساعدهم على ‏تطوير أفكارهم ومشاريعهم مستقبلاً.‏

إتاحة مساحة للأطفال لعرض مواهبهم وأعمالهم

بدوره لفت رئيس دائرة الخدمات في مديرية الشؤون ‏الاجتماعية والعمل باللاذقية عبيدة الدكر، إلى أن الفعالية ‏أتاحت مساحة للأطفال لعرض مواهبهم والأعمال التي ‏أنجزوها بأيديهم، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعبير ‏عن أحلامهم، مؤكداً حرص المديرية على رعاية مثل هذه ‏الأنشطة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق الفائدة للأطفال.‏

وعكست مشاركة الأطفال وأهاليهم أهمية التشجيع الأسري في ‏اكتشاف المواهب وتنميتها، حيث أوضحت رهيفة حمادة، وهي ‏أم لثلاثة أطفال، أن اثنين من أبنائها شاركا في الكورال، مبينة ‏أنها تحرص على دعم اهتمامات أطفالها، وتشجيعهم على ‏تطوير هواياتهم من خلال الدورات والأنشطة المناسبة.‏

من جانبها عبرت الطفلة حلا فشيش من الصف السادس في ‏مدرسة الإمام النووي، عن سعادتها بالمشاركة في البازار ‏وعرض منتجاتها اليدوية، ومنها الأساور المصنوعة من ‏الخرز، معتبرة أن الفعالية تتيح للأطفال التعرف إلى أصدقاء ‏جدد والاستمتاع بالمشاركة الاجتماعية وعرض الأشياء التي ‏يحبون صنعها.‏

وتأتي الفعالية في إطار الاهتمام بمواهب الأطفال وتوفير ‏بيئة تشجعهم على الإبداع والتعبير عن قدراتهم، وتعزيز ‏مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، بما يسهم ‏في بناء شخصياتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم.‏