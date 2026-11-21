اللاذقية-سانا
نظمت جمعية “أيادينا” بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة اللاذقية اليوم السبت في المتحف الوطني بالمدينة، فعالية “لدي موهبة 2026” تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني، بهدف توفير مساحة للأطفال لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال أنشطة فنية وترفيهية وعرض أعمال يدوية من صنعهم.
وتضمنت الفعالية كورالاً غنائياً قدم خلاله الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية، إضافة إلى بازار عرضوا فيه منتجات وأعمالاً يدوية من صنعهم، شملت الإكسسوارات والأشغال الفنية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفقرات مخصصة للأطفال.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية رولا منزلجي في تصريح لـ سانا، أن تنظيم الفعالية يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم وإبداعاتهم أمام الجمهور.
وبيّنت منزلجي أن الجمعية شاركت بنحو 30 طفلاً في الكورال، وبنحو 20 طفلاً إلى 25 طفلاً في عرض الأعمال اليدوية، مشيرة إلى التفاعل الكبير من الأهالي، وتشجيعهم أطفالهم على المشاركة وتنمية مواهبهم، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم مستقبلاً.
إتاحة مساحة للأطفال لعرض مواهبهم وأعمالهم
بدوره لفت رئيس دائرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية عبيدة الدكر، إلى أن الفعالية أتاحت مساحة للأطفال لعرض مواهبهم والأعمال التي أنجزوها بأيديهم، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعبير عن أحلامهم، مؤكداً حرص المديرية على رعاية مثل هذه الأنشطة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق الفائدة للأطفال.
وعكست مشاركة الأطفال وأهاليهم أهمية التشجيع الأسري في اكتشاف المواهب وتنميتها، حيث أوضحت رهيفة حمادة، وهي أم لثلاثة أطفال، أن اثنين من أبنائها شاركا في الكورال، مبينة أنها تحرص على دعم اهتمامات أطفالها، وتشجيعهم على تطوير هواياتهم من خلال الدورات والأنشطة المناسبة.
من جانبها عبرت الطفلة حلا فشيش من الصف السادس في مدرسة الإمام النووي، عن سعادتها بالمشاركة في البازار وعرض منتجاتها اليدوية، ومنها الأساور المصنوعة من الخرز، معتبرة أن الفعالية تتيح للأطفال التعرف إلى أصدقاء جدد والاستمتاع بالمشاركة الاجتماعية وعرض الأشياء التي يحبون صنعها.
وتأتي الفعالية في إطار الاهتمام بمواهب الأطفال وتوفير بيئة تشجعهم على الإبداع والتعبير عن قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم.