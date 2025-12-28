برنامج تحفيز وتطور الطفولة في دورة تنشيطية للعاملين في المراكز الصحية بحماة

حماة-سانا

نظمت مديرية صحة حماة بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم، دورة تنشيطية للعاملين في المراكز الصحية حول برنامج تحفيز وتطور الطفولة، وذلك في قاعة المحاضرات بالمديرية.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، 40 من العاملين في البرنامج في جميع المراكز الصحية بالمحافظة.

وأوضحت مديرة برنامج تحفيز وتطور الطفولة الدكتورة ريم حلوم في تصريح لمراسل سانا، أن البرنامج يعنى بالأطفال دون سن الـ 5 سنوات، وذلك من خلال تقديم خدمة صحية متكاملة، تشمل اللقاحات مع التركيز على الفحوصات الطبية الأولية للأطفال الخدج دون عمر الـ 28 يوماً، إضافة إلى خدمة التحفيز والتطور والمسح التغذوي والتي تدعم تطور دماغ الطفل ونشأته بشكل صحي وسليم.

بدورها، لفتت رئيسة منطقة سلمية الصحية الدكتورة عائدة فرج إلى أن الدورة تعنى بأسلوب التطبيق المثالي لبرنامج الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، وتطبيق معايير المراكز الصحية صديقة الطفل التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، ومنظمة (يونيسف)، بهدف تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لصحة الطفل بالتوازي مع التطور والتحفيز، معاملة وعلاقة الأم بطفلها، ومتابعة منحى النمو والتطور لديه، وذلك في جميع المراكز الصحية بالمحافظة.

وكانت أقيمت دورة مماثلة للكوادر الصحية الجديدة العاملة في المراكز الصحية بهدف التنشيط والتذكير للتدريب ومناقشة مراحل تطور ونمو الطفل (المخطط الذروي)، واستعراض التحديات والصعوبات، وتحديد نقاط القوة والضعف، والحلول المقترحة لتطوير عمل البرنامج لضمان تقديم خدمات متكاملة للطفل بأعلى معايير الجودة.