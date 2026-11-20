الرقة-سانا
أنهى مجلس مدينة الرقة اليوم الجمعة، أعمال إعادة تأهيل شارع شمال مبنى المحافظة، بعد وضع الطبقة الإسفلتية الثانية والأخيرة، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المنطقة.
وأوضح عضو جهاز الإشراف على صيانة وتأهيل الطرقات في مجلس المدينة المهندس موسى العمر في تصريح لمراسل سانا، أن طول الشارع يبلغ نحو 820 متراً، وبعرض إسفلتي يصل إلى 11 متراً، مشيراً إلى أهميته الحيوية لوجود عدد من المؤسسات الخدمية فيه، أبرزها مديريتا الصحة والمرور ومبنى المحافظة، إضافة إلى مدرستين وعدد من المحال التجارية.
وبيّن العمر أن أعمال التأهيل شملت استبدال طبقات التربة والطبقات المتهالكة بطبقات من الحجر المكسر، على مراحل عدة، وتنفيذ طبقتين من الإسفلت، إلى جانب تمديد شبكة لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء أرصفة جانبية من الحجر البازلتي والإنترلوك، وتركيب أعمدة إنارة بتصميم موحد، وزراعة الأشجار.
ولفت العمر إلى أن الشارع يشكل محوراً مهماً يربط طريق حلب بالقسم الغربي من المدينة، ويسهل تنقل الأهالي باتجاه المنطقة الشمالية.
وأشار إلى تنفيذ شبكة ري بالتنقيط مرتبطة بنقطة تغذية واحدة، بما يسهم في تسهيل سقاية الأشجار وتخفيف الأعباء التشغيلية عن دائرة الحدائق.
وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود مجلس مدينة الرقة المتواصلة لتأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الخدمي والجمالي للمدينة.