الرقة-سانا‏

أنهى مجلس مدينة الرقة اليوم الجمعة، أعمال إعادة تأهيل شارع شمال مبنى ‏المحافظة، بعد وضع الطبقة الإسفلتية الثانية والأخيرة، وذلك بهدف تحسين الواقع ‏الخدمي وتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المنطقة.‏

وأوضح عضو جهاز الإشراف على صيانة وتأهيل الطرقات في مجلس المدينة ‏المهندس موسى العمر في تصريح لمراسل سانا، أن طول الشارع يبلغ نحو 820 متراً، ‏وبعرض إسفلتي يصل إلى 11 متراً، مشيراً إلى أهميته الحيوية لوجود عدد من ‏المؤسسات الخدمية فيه، أبرزها مديريتا الصحة والمرور ومبنى المحافظة، إضافة إلى ‏مدرستين وعدد من المحال التجارية.‏

وبيّن العمر أن أعمال التأهيل شملت استبدال طبقات التربة والطبقات المتهالكة ‏بطبقات من الحجر المكسر، على مراحل عدة، وتنفيذ طبقتين من الإسفلت، إلى جانب ‏تمديد شبكة لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء أرصفة جانبية من الحجر البازلتي ‏والإنترلوك، وتركيب أعمدة إنارة بتصميم موحد، وزراعة الأشجار.‏

ولفت العمر إلى أن الشارع يشكل محوراً مهماً يربط طريق حلب بالقسم الغربي من ‏المدينة، ويسهل تنقل الأهالي باتجاه المنطقة الشمالية.‏

وأشار إلى تنفيذ شبكة ري بالتنقيط مرتبطة بنقطة تغذية واحدة، بما يسهم في تسهيل ‏سقاية الأشجار وتخفيف الأعباء التشغيلية عن دائرة الحدائق.‏

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود مجلس مدينة الرقة المتواصلة لتأهيل الطرقات ‏وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الخدمي والجمالي للمدينة.‏