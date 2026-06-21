الأرصاد الجوية: ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة يعقبه انخفاض ونشاط في الرياح

دمشق-سانا



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن سوريا ستشهد خلال الفترة الممتدة من اليوم الأحد الموافق لـ 21 حتى يوم الأحد المقبل الموافق لـ 28 من شهر حزيران الجاري ارتفاعاً مؤقتاً على درجات الحرارة، يعقبه انخفاض اعتباراً من منتصف الأسبوع، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح السطحية.



وأوضح المركز في نشرته الأسبوعية عن الأحوال الجوية الصادرة اليوم الأحد، أن فرص الهطل المطري خلال هذه الفترة تبقى ضعيفة، مع احتمال هطل زخات رعدية متفرقة وعشوائية نهار الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، ضمن نطاقات جغرافية ضيقة.



وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها مع بداية الأسبوع الحالي، ثم تميل إلى الانخفاض يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف يوم الخميس.



وبين المركز أن هبات الرياح ستكون نشطة اليوم الأحد على مختلف المناطق، وتزداد نشاطاً يوم غد الإثنين، ولا سيما في المناطق الجنوبية، على أن تشهد حركة الرياح نشاطاً على عموم المناطق اعتباراً من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، حيث تتراوح سرعة الهبات بين 55 و65 كيلومتراً في الساعة.



ولفت المركز إلى أن الأجواء ستكون سديمية ومغبرة قليلاً يومي الأحد والإثنين في المناطق الشرقية والبادية، فيما تؤدي الرياح القوية اعتباراً من الثلاثاء إلى إثارة الأتربة والغبار، لتصبح الأجواء مغبرة حتى نهاية الأسبوع، مع فرص ضعيفة إلى متوسطة لحدوث عواصف غبارية كثيفة في المناطق الشرقية والبادية.



وأكد المركز أن طقس الأسبوع الحالي يبدأ صيفياً حاراً نسبياً إلى حار، ثم تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض اعتباراً من الثلاثاء، بالتزامن مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى أجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية مع احتمال تشكل عواصف غبارية كثيفة خلال النصف الثاني من الأسبوع.



ويصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نشراته الجوية الدورية والتوقعات قصيرة ومتوسطة المدى، بهدف متابعة التغيرات الجوية وتحذير المواطنين والجهات المعنية من الظواهر الجوية المؤثرة، ولا سيما موجات الحر والرياح الشديدة والعواصف الغبارية، بما يسهم في الحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية.