‏ الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون ‏مع منظمة “العمل ضد الجوع”، ثلاث آبار في أرياف المحافظة إلى الخدمة، بعد ‏استكمال أعمال الصيانة الفنية اللازمة ووضعها في الاستثمار، بما يسهم في تحسين ‏توافر المياه للأهالي.‏

وبيّن مدير عام الشركة المهندس فرحان العويس، في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الخميس، أن الورشات الفنية التابعة للشركة وبالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع ‏أعادت تأهيل بئرين بمنطقة تل حميس بريف القامشلي، وبئر بقرية الرشيدية بريف ‏مدينة الدرباسية، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية للورشات مستمرة لإصلاح وصيانة ‏الغواطس الخاصة بآبار مياه الشرب المنتشرة في عموم أرياف المحافظة.‏

وبيّن العويس أن أعمال الصيانة في تل حميس شملت إنزال غاطس لبئر باستطاعة ‌‏40 حصاناً، وآخر لبئر ثانية باستطاعة 15 حصاناً بعد إجراء الصيانة اللازمة له، ‏إضافة إلى إنزال غاطس لبئر قرية الرشيدية باستطاعة 25 حصاناً.‏

ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة للحفاظ على استقرار منظومة ‏المياه، وتحسين واقع التزويد بمياه الشرب، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين ‏في مختلف المناطق.‏

وتُعد منظمة “العمل ضد الجوع” منظمة إنسانية دولية تأسست في فرنسا، وتعمل على ‏مكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين وصول المجتمعات إلى مياه الشرب، وتوفير ‏حلول مستدامة للأمن الغذائي.‏

وكانت الورشات الفنية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ‏الحسكة، أنجزت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الفائت بالتعاون مع المنظمة أعمال ‏صيانة ثلاث آبار لمياه الشرب في ريف المحافظة، وهي بئران في ناحية الجوادية، وبئر في ‏قرية ذبانة.‏