الحسكة-سانا
أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”، ثلاث آبار في أرياف المحافظة إلى الخدمة، بعد استكمال أعمال الصيانة الفنية اللازمة ووضعها في الاستثمار، بما يسهم في تحسين توافر المياه للأهالي.
وبيّن مدير عام الشركة المهندس فرحان العويس، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الورشات الفنية التابعة للشركة وبالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع أعادت تأهيل بئرين بمنطقة تل حميس بريف القامشلي، وبئر بقرية الرشيدية بريف مدينة الدرباسية، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية للورشات مستمرة لإصلاح وصيانة الغواطس الخاصة بآبار مياه الشرب المنتشرة في عموم أرياف المحافظة.
وبيّن العويس أن أعمال الصيانة في تل حميس شملت إنزال غاطس لبئر باستطاعة 40 حصاناً، وآخر لبئر ثانية باستطاعة 15 حصاناً بعد إجراء الصيانة اللازمة له، إضافة إلى إنزال غاطس لبئر قرية الرشيدية باستطاعة 25 حصاناً.
ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة للحفاظ على استقرار منظومة المياه، وتحسين واقع التزويد بمياه الشرب، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وتُعد منظمة “العمل ضد الجوع” منظمة إنسانية دولية تأسست في فرنسا، وتعمل على مكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين وصول المجتمعات إلى مياه الشرب، وتوفير حلول مستدامة للأمن الغذائي.
وكانت الورشات الفنية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، أنجزت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الفائت بالتعاون مع المنظمة أعمال صيانة ثلاث آبار لمياه الشرب في ريف المحافظة، وهي بئران في ناحية الجوادية، وبئر في قرية ذبانة.