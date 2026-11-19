إدلب-سانا
غادرت اليوم الخميس، 162 عائلة من مخيمات النزوح في محافظة إدلب، باتجاه قراهم وبلداتهم في 4 محافظات، ضمن خطة حكومية لإنهاء معاناة النزوح في المخيمات وتأمين عودة طوعية آمنة ومنظمة للعائلات إلى مناطقهم الأصلية، ودعم استقرارهم عبر توفير النقل المجاني والمساعدات الأساسية.
وجرى تسيير القافلة بإشراف محافظة إدلب، ومشاركة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون الدولي والطوارئ وإدارة الكوارث، وفرق الدفاع المدني بالمحافظة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “UNHCR”، ومنظمتي مزن، والهلال الأحمر السوري.
قوافل العودة تنطلق إلى حمص وحماة وإدلب ودير الزور
وأوضح معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب رامي حاج عبد العزيز في تصريح لمراسل سانا، أنه تم توفير باصات لنقل العائلات وشاحنات لنقل الأمتعة، وتنظيم ساحات التجمع بمسارات أحادية الحركة، وتجهيز وتوزيع المواد الإغاثية للعائلات العائدة، مشيراً إلى أن قوافل العودة الطوعية للأهالي تنطلق اليوم إلى محافظات حمص وحماة وإدلب ودير الزور.
نازحون يعبرون عن الامتنان لتأمين العودة لقراهم
عبر عدد من النازحين في المخيمات في تصريحات مماثلة، عن امتنانهم بتأمين عودتهم الكريمة إلى أراضيهم وقراهم، حيث أوضح سطام خليل من بلدة كفر زيتا في ريف حماة، أنه نازح منذ عشر سنوات في مخيم قاح بمنطقة باب الهوى، معرباً عن سعادته بالعودة بعد تحرير البلاد، وشكر الجهات ذات الصلة لمساعدتهم في الوصول إلى بلداتهم.
بدورها، بينت ختام الرحمون النازحة من حلفايا بريف حماة، أنها عانت كثيراً في مخيمات أطمة، وهي الآن تعود إلى بلدها وسعادتها لا توصف على حد تعبيرها.
من جهته، أشار فواز الحسين النازح من حماة، إلى إنه كان متنقلاً بين قرية عين وقريتي مرتين وعرب سعيد في مخيم “رودكو” على مشارف مدينة إدلب، وهو يعود اليوم إلى منطقته لبناء حياة جديدة.
وكانت قافلة تضم 154 عائلة عادت أمس الأربعاء من مخيمات إدلب نحو بلداتها الأصلية في 10محافظات، فيما تتواصل قوافل العودة الطوعية من مخيمات النزوح في محافظة إدلب إلى مختلف المحافظات السورية، ضمن خطة حكومية وإنسانية تهدف لإنهاء ملف المخيمات.