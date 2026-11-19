إدلب-سانا‏

غادرت اليوم الخميس، 162 عائلة من مخيمات النزوح في محافظة إدلب، باتجاه قراهم ‏وبلداتهم في 4 محافظات، ضمن خطة حكومية لإنهاء معاناة النزوح في المخيمات ‏وتأمين عودة طوعية آمنة ومنظمة للعائلات إلى مناطقهم الأصلية، ودعم استقرارهم عبر ‏توفير النقل المجاني والمساعدات الأساسية.‏

وجرى تسيير القافلة بإشراف محافظة إدلب، ومشاركة مديريات الشؤون الاجتماعية ‏والعمل والتعاون الدولي والطوارئ وإدارة الكوارث، وفرق الدفاع المدني بالمحافظة، ‏والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “‏UNHCR‏”، ومنظمتي مزن، والهلال الأحمر ‏السوري. ‏

قوافل العودة تنطلق إلى حمص وحماة وإدلب ودير الزور

وأوضح معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب رامي حاج عبد العزيز في ‏تصريح لمراسل سانا، أنه تم توفير باصات لنقل العائلات وشاحنات لنقل الأمتعة، وتنظيم ‏ساحات التجمع بمسارات أحادية الحركة، وتجهيز وتوزيع المواد الإغاثية للعائلات العائدة، ‏مشيراً إلى أن قوافل العودة الطوعية للأهالي تنطلق اليوم إلى محافظات حمص وحماة ‏وإدلب ودير الزور.‏

نازحون يعبرون عن الامتنان لتأمين العودة لقراهم

عبر عدد من النازحين في المخيمات في تصريحات مماثلة، عن امتنانهم بتأمين عودتهم ‏الكريمة إلى أراضيهم وقراهم، حيث أوضح سطام خليل من بلدة كفر زيتا في ريف حماة، ‏أنه نازح منذ عشر سنوات في مخيم قاح بمنطقة باب الهوى، معرباً عن سعادته بالعودة ‏بعد تحرير البلاد، وشكر الجهات ذات الصلة لمساعدتهم في الوصول إلى بلداتهم.‏

بدورها، بينت ختام الرحمون النازحة من حلفايا بريف حماة، أنها عانت كثيراً في مخيمات ‏أطمة، وهي الآن تعود إلى بلدها وسعادتها لا توصف على حد تعبيرها.‏

من جهته، أشار فواز الحسين النازح من حماة، إلى إنه كان متنقلاً بين قرية عين وقريتي ‏مرتين وعرب سعيد في مخيم “رودكو” على مشارف مدينة إدلب، وهو يعود اليوم إلى ‏منطقته لبناء حياة جديدة.‏

وكانت قافلة تضم 154 عائلة عادت أمس الأربعاء من مخيمات إدلب نحو بلداتها ‏الأصلية في 10محافظات، فيما تتواصل قوافل العودة الطوعية من مخيمات النزوح في ‏محافظة إدلب إلى مختلف المحافظات السورية، ضمن خطة حكومية وإنسانية تهدف ‏لإنهاء ملف المخيمات.‏