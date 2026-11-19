برلين-سانا

كشفت دراسة ألمانية حديثة وجود ارتباط وثيق بين التغيرات اللاإرادية في حركة العين واتساع الحدقة وبين محاولات الكذب وإخفاء المعلومات، ولا سيما أثناء التواصل المباشر وجهاً لوجه.

ونقلت المجلة العلمية الأمريكية “بلوس ون” أمس الأربعاء عن باحثين في جامعة أولم، أنهم اختبروا 36 مشاركاً وضعوا نظارات “نيون” لتتبع حركة العين أمام محاور يطرح أسئلة حول بطاقات أرقام، فلاحظوا أنه عند إخفاء الحقيقة تتسع حدقة العين ويقل إغلاق الجفون وتطول مدة تثبيت النظر، وتقوى هذه العلامات عند النظر إلى المحاور، بينما يظهر التأخر في الرد كأبرز علامة عند الأسئلة المباشرة.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تتيح توظيف نظارات تتبع العين كأداة بسيطة وعملية لكشف الخداع في المقابلات والاستجوابات بديلاً عن الأجهزة التقليدية المعقدة، مشيرين إلى أنهم سيعملون مستقبلاً على توسيع حجم العيّنة ودمج قياس الاستجابات الفسيولوجية مع حركات العين لرفع دقة النموذج.

يذكر أن معظم الدراسات السابقة ركزت على رصد الكذب أثناء التفاعل مع الحواسيب، بينما يُعد الخداع في السياق الاجتماعي والتواصل البشري المباشر أكثر تعقيداً، ما يجعل تتبع استجابات العين وسيلة واعدة لفهم سلوك إخفاء المعلومات.