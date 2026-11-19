دمشق-سانا‏

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تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحدياً يتجاوز زيادة الإنتاج إلى استعادة مجموعات ‏توليد متوقفة وتأهيل محطات متضررة، في ظل فجوة بين الطاقة المتاحة والاحتياج ‏الفعلي، وتباين أسباب تراجع التوليد، بالتوازي مع مشاريع لإعادة التأهيل وإنشاء محطات ‏جديدة.‏

أين تقف فجوة الكهرباء في سوريا؟

يقدر الخبير في النفط والطاقة الدكتور المهندس أحمد عبد الرزاق الضحيك، أن الطلب ‏الحالي على الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 7000 ميغاواط، مشيراً إلى أن تحقيق تغذية ‏مستقرة يتطلب قدرة توليد موثوقة تتراوح بين 7500 و8000 ميغاواط.‏

ويرى الضحيك أن سد الفجوة يتطلب استعادة مجموعات التوليد المتوقفة وإضافة ‏استطاعات جديدة، بما لا يقل عن 4000 ميغاواط، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل ‏المجموعات وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير المحطات ورفع كفاءتها.‏



ويتوقع الضحيك تحسناً في واقع التغذية خلال سنة إلى سنتين، فيما قد يستغرق الوصول ‏إلى استقرار أكبر بين ثلاث وخمس سنوات، تبعاً لوتيرة أعمال التأهيل وتوفير متطلبات ‏تشغيل محطات التوليد.‏

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من جهته، يقدر خبير الطاقة الدكتور مصعب الشبيب الطلب على الكهرباء بنحو 6500 ‏ميغاواط، مقابل إنتاج يقدر بنحو 3500 ميغاواط، وفق ما ذكر وزير الطاقة محمد البشير ‏في 20 أيلول الماضي مقارنة بنحو 915 ميغاواط عند تحرير سوريا.‏

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‏ وأشار الخبير إلى أن احتياجات مدينة حلب تتراوح بين 500 و600 ميغاواط، وأن فاقد ‏الشبكة يتجاوز 35 بالمئة.‏

ويلفت الشبيب إلى أن معالجة العجز لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل الحد من ‏الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية يمكن أن ترفد ‏المنظومة الكهربائية باستطاعات إضافية، ومنها مشاريع في إدلب تتجاوز استطاعتها ‌‏100 ميغاواط.‏

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ووفق إحصاءات وزارة الطاقة في أيلول الماضي أيضاً، بلغ عدد محطات التوليد 12 ‏محطة، ومحطات التحويل 458 محطة، وكانت ساعات التغذية تصل حينها إلى 18 ‏ساعة في معظم المحافظات، قبل أن تتراجع بفعل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ‏والاعتداءات التي طالت الشبكة ومحطات التوليد.‏

من تشرين إلى التيم.. 5 محطات على خريطة استعادة التوليد

في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، لا تزال المحطة خارج الخدمة إثر الأضرار التي ‏لحقت بتجهيزاتها وخط الغاز المغذي لها، جراء الانفجار الذي وقع في 30 أيلول ‏الماضي.‏



وأعلنت الشركة السورية للكهرباء في الأول من تشرين الأول عودة محطتي دير علي ‏والناصرية إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز.‏

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وتبلغ الاستطاعة الاسمية لمحطة تشرين نحو 1050 ميغاواط، موزعة على 400 ميغاواط ‏للعنفات البخارية، و200 ميغاواط للعنفات الغازية ذات الدورة البسيطة، و450 ميغاواط ‏لنظام الدورة المركبة.‏

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وكان إنتاج العنفات الغازية بحدود 100 ميغاواط نتيجة نقص الغاز، مع إمكانية ارتفاعه ‏إلى نحو 400 ميغاواط عند توافر الوقود.‏

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وفي محطة حلب الحرارية، وقعت الشركة السورية للكهرباء في 15 تشرين الثاني الجاري ‏اتفاقية مع شركة ‏Energy Care‏ التشيكية لإعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة ‏والرابعة، باستطاعة 213 ميغاواط لكل مجموعة، وبإجمالي 639 ميغاواط.‏

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وتبلغ مدة تأهيل المجموعة الثانية 30 شهراً، والثالثة 18 شهراً، والرابعة 24 شهراً، لترتفع ‏الاستطاعة التصميمية للمحطة بعد إنجاز الأعمال إلى نحو 1040 ميغاواط.‏

وفي محطة جندر، بدأت في 25 تشرين الأول أعمال الصيانة الدورية للمجموعة الغازية ‏الرابعة والمرجل الرابع المرتبط بها، حيث تبلغ استطاعة العنفة الغازية 90 ميغاواط، ‏والمجموعة البخارية 45 ميغاواط، بإجمالي 135 ميغاواط، وفق تصريح مدير المحطة ‏أحمد الرج لـ سانا.‏

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أما في محطات الزارة ودير علي، فأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام ب‏الشركة السورية للكهرباء علاء سودا، في تصريح في 13 تشرين الثاني، أن أعمال الصيانة ‏الوقائية والدورية تتواصل بالتزامن مع توقف بعض المجموعات بسبب نقص الفيول، ‏لضمان جاهزيتها عند وصول الوقود.‏

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وأشار سودا إلى انخفاض إنتاج المحطات العاملة على الفيول إلى نحو 300–450 ‏ميغاواط، من أصل استطاعة اسمية تقارب 1200 ميغاواط، مبيناً أن زيادة ساعات ‏التقنين ترتبط بخروج محطة تشرين من الخدمة، ونقص الفيول والغاز، وأعمال الصيانة، ‏إضافة إلى ارتفاع الأحمال والاستجرار غير المشروع.‏

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وفي محطة بانياس، أعيد تأهيل المجموعة البخارية الرابعة وربطها بالشبكة في تشرين ‏الثاني 2025 باستطاعة تقارب 150 ميغاواط، بحسب بيانات وزارة الطاقة.‏

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كما تحدث معاون الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء لشؤون التوليد محمد فضيلة ‏عن استدعاء مجموعات احتياطية متوقفة في بانياس وجندر ومحطات غازية أخرى ‏لتعويض نقص التوليد.‏

وفي منشأة التيم بدير الزور، أعيدت المجموعتان الأولى والثانية، باستطاعة 25 ميغاواط ‏لكل منهما، إلى الجاهزية التشغيلية للطوارئ، فيما تعرضت المجموعة الثالثة، باستطاعة ‏أصلية تبلغ 33 ميغاواط، لدمار كبير.‏

وبالتوازي، تعمل شركة ‏UCC‏ على مشروع إنشاء محطة جديدة في المنشأة باستطاعة ‌‏1000 ميغاواط، وفق وزارة الطاقة في نيسان الماضي.‏

100 ميغاواط عادت إلى الخدمة.. ومحطات أخرى تنتظر إعادة البناء

أعادت وزارة الطاقة تشغيل مجموعة توليد في محطة محردة بريف حماة باستطاعة 100 ‏ميغاواط في 20 آذار الماضي، بعد توقف تجاوز عشر سنوات، عقب إنجاز أعمال ‏الصيانة وإعادة التأهيل.‏

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وفي سد تشرين الكهرومائي، أعلنت وزارة الطاقة في 29 أيلول إعادة تشغيل المجموعة ‏الثالثة بعد تنفيذ أعمال صيانة شاملة، عقب توقفها بسبب عطل طارئ.‏

أما محطة زيزون الحرارية في ريف حماة، فبدأت شركة ‏UCC‏ في 9 نيسان الماضي ‏الأعمال الميدانية لإعادة إنشائها باستطاعة مستهدفة تبلغ 1000 ميغاواط، وفق نظام ‏الدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي، وتشمل الأعمال إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، ‏وإجراء المسوحات الهندسية ودراسات التربة.‏

من فاقد الشبكة إلى تأهيل المحطات.. مشاريع على طريق زيادة الإنتاج

وفي تصريح لـ سانا، قدر الخبير في اقتصاديات الطاقة أسعد العشي إنتاج الكهرباء الحالي ‏بما يتراوح بين 40 و60 بالمئة من الاحتياج الفعلي، وعزا الفجوة إلى تراجع الحالة الفنية ‏لمحطات التوليد والأضرار التي لحقت بخطوط النقل ومحطات التحويل، داعياً إلى تأهيل ‏الخطوط ومحطات التحويل وخفض الفاقد تدريجياً إلى 20 بالمئة ثم 15 بالمئة.‏

وأشار العشي إلى مشاريع تشمل أربع محطات غازية باستطاعة ألف ميغاواط لكل منها، ‏ومحطتين للطاقة الشمسية باستطاعة 400 ميغاواط لكل واحدة، بالتعاون بين ‏UCC‏ ‏القابضة ومجموعة الخياط، كما رأى أن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم في تخفيف ‏العجز، مع استمرار الحاجة إلى محطات التوليد الغازية والحرارية لتأمين الإنتاج.‏

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وكان وزير الطاقة محمد البشير قال أمام مجلس الشعب في 20 أيلول 2026 : “إن ‏سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد ‏الكهرباء الجاهزة”، مشيراً إلى شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل ‏نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة ‏الأردني”.‏