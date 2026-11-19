دمشق-سانا
تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحدياً يتجاوز زيادة الإنتاج إلى استعادة مجموعات توليد متوقفة وتأهيل محطات متضررة، في ظل فجوة بين الطاقة المتاحة والاحتياج الفعلي، وتباين أسباب تراجع التوليد، بالتوازي مع مشاريع لإعادة التأهيل وإنشاء محطات جديدة.
أين تقف فجوة الكهرباء في سوريا؟
يقدر الخبير في النفط والطاقة الدكتور المهندس أحمد عبد الرزاق الضحيك، أن الطلب الحالي على الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 7000 ميغاواط، مشيراً إلى أن تحقيق تغذية مستقرة يتطلب قدرة توليد موثوقة تتراوح بين 7500 و8000 ميغاواط.
ويرى الضحيك أن سد الفجوة يتطلب استعادة مجموعات التوليد المتوقفة وإضافة استطاعات جديدة، بما لا يقل عن 4000 ميغاواط، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل المجموعات وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير المحطات ورفع كفاءتها.
ويتوقع الضحيك تحسناً في واقع التغذية خلال سنة إلى سنتين، فيما قد يستغرق الوصول إلى استقرار أكبر بين ثلاث وخمس سنوات، تبعاً لوتيرة أعمال التأهيل وتوفير متطلبات تشغيل محطات التوليد.
من جهته، يقدر خبير الطاقة الدكتور مصعب الشبيب الطلب على الكهرباء بنحو 6500 ميغاواط، مقابل إنتاج يقدر بنحو 3500 ميغاواط، وفق ما ذكر وزير الطاقة محمد البشير في 20 أيلول الماضي مقارنة بنحو 915 ميغاواط عند تحرير سوريا.
وأشار الخبير إلى أن احتياجات مدينة حلب تتراوح بين 500 و600 ميغاواط، وأن فاقد الشبكة يتجاوز 35 بالمئة.
ويلفت الشبيب إلى أن معالجة العجز لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل الحد من الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية يمكن أن ترفد المنظومة الكهربائية باستطاعات إضافية، ومنها مشاريع في إدلب تتجاوز استطاعتها 100 ميغاواط.
ووفق إحصاءات وزارة الطاقة في أيلول الماضي أيضاً، بلغ عدد محطات التوليد 12 محطة، ومحطات التحويل 458 محطة، وكانت ساعات التغذية تصل حينها إلى 18 ساعة في معظم المحافظات، قبل أن تتراجع بفعل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً والاعتداءات التي طالت الشبكة ومحطات التوليد.
من تشرين إلى التيم.. 5 محطات على خريطة استعادة التوليد
في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، لا تزال المحطة خارج الخدمة إثر الأضرار التي لحقت بتجهيزاتها وخط الغاز المغذي لها، جراء الانفجار الذي وقع في 30 أيلول الماضي.
وأعلنت الشركة السورية للكهرباء في الأول من تشرين الأول عودة محطتي دير علي والناصرية إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز.
وتبلغ الاستطاعة الاسمية لمحطة تشرين نحو 1050 ميغاواط، موزعة على 400 ميغاواط للعنفات البخارية، و200 ميغاواط للعنفات الغازية ذات الدورة البسيطة، و450 ميغاواط لنظام الدورة المركبة.
وكان إنتاج العنفات الغازية بحدود 100 ميغاواط نتيجة نقص الغاز، مع إمكانية ارتفاعه إلى نحو 400 ميغاواط عند توافر الوقود.
وفي محطة حلب الحرارية، وقعت الشركة السورية للكهرباء في 15 تشرين الثاني الجاري اتفاقية مع شركة Energy Care التشيكية لإعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، باستطاعة 213 ميغاواط لكل مجموعة، وبإجمالي 639 ميغاواط.
وتبلغ مدة تأهيل المجموعة الثانية 30 شهراً، والثالثة 18 شهراً، والرابعة 24 شهراً، لترتفع الاستطاعة التصميمية للمحطة بعد إنجاز الأعمال إلى نحو 1040 ميغاواط.
وفي محطة جندر، بدأت في 25 تشرين الأول أعمال الصيانة الدورية للمجموعة الغازية الرابعة والمرجل الرابع المرتبط بها، حيث تبلغ استطاعة العنفة الغازية 90 ميغاواط، والمجموعة البخارية 45 ميغاواط، بإجمالي 135 ميغاواط، وفق تصريح مدير المحطة أحمد الرج لـ سانا.
أما في محطات الزارة ودير علي، فأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة السورية للكهرباء علاء سودا، في تصريح في 13 تشرين الثاني، أن أعمال الصيانة الوقائية والدورية تتواصل بالتزامن مع توقف بعض المجموعات بسبب نقص الفيول، لضمان جاهزيتها عند وصول الوقود.
وأشار سودا إلى انخفاض إنتاج المحطات العاملة على الفيول إلى نحو 300–450 ميغاواط، من أصل استطاعة اسمية تقارب 1200 ميغاواط، مبيناً أن زيادة ساعات التقنين ترتبط بخروج محطة تشرين من الخدمة، ونقص الفيول والغاز، وأعمال الصيانة، إضافة إلى ارتفاع الأحمال والاستجرار غير المشروع.
وفي محطة بانياس، أعيد تأهيل المجموعة البخارية الرابعة وربطها بالشبكة في تشرين الثاني 2025 باستطاعة تقارب 150 ميغاواط، بحسب بيانات وزارة الطاقة.
كما تحدث معاون الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء لشؤون التوليد محمد فضيلة عن استدعاء مجموعات احتياطية متوقفة في بانياس وجندر ومحطات غازية أخرى لتعويض نقص التوليد.
وفي منشأة التيم بدير الزور، أعيدت المجموعتان الأولى والثانية، باستطاعة 25 ميغاواط لكل منهما، إلى الجاهزية التشغيلية للطوارئ، فيما تعرضت المجموعة الثالثة، باستطاعة أصلية تبلغ 33 ميغاواط، لدمار كبير.
وبالتوازي، تعمل شركة UCC على مشروع إنشاء محطة جديدة في المنشأة باستطاعة 1000 ميغاواط، وفق وزارة الطاقة في نيسان الماضي.
100 ميغاواط عادت إلى الخدمة.. ومحطات أخرى تنتظر إعادة البناء
أعادت وزارة الطاقة تشغيل مجموعة توليد في محطة محردة بريف حماة باستطاعة 100 ميغاواط في 20 آذار الماضي، بعد توقف تجاوز عشر سنوات، عقب إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
وفي سد تشرين الكهرومائي، أعلنت وزارة الطاقة في 29 أيلول إعادة تشغيل المجموعة الثالثة بعد تنفيذ أعمال صيانة شاملة، عقب توقفها بسبب عطل طارئ.
أما محطة زيزون الحرارية في ريف حماة، فبدأت شركة UCC في 9 نيسان الماضي الأعمال الميدانية لإعادة إنشائها باستطاعة مستهدفة تبلغ 1000 ميغاواط، وفق نظام الدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي، وتشمل الأعمال إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وإجراء المسوحات الهندسية ودراسات التربة.
من فاقد الشبكة إلى تأهيل المحطات.. مشاريع على طريق زيادة الإنتاج
وفي تصريح لـ سانا، قدر الخبير في اقتصاديات الطاقة أسعد العشي إنتاج الكهرباء الحالي بما يتراوح بين 40 و60 بالمئة من الاحتياج الفعلي، وعزا الفجوة إلى تراجع الحالة الفنية لمحطات التوليد والأضرار التي لحقت بخطوط النقل ومحطات التحويل، داعياً إلى تأهيل الخطوط ومحطات التحويل وخفض الفاقد تدريجياً إلى 20 بالمئة ثم 15 بالمئة.
وأشار العشي إلى مشاريع تشمل أربع محطات غازية باستطاعة ألف ميغاواط لكل منها، ومحطتين للطاقة الشمسية باستطاعة 400 ميغاواط لكل واحدة، بالتعاون بين UCC القابضة ومجموعة الخياط، كما رأى أن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم في تخفيف العجز، مع استمرار الحاجة إلى محطات التوليد الغازية والحرارية لتأمين الإنتاج.
وكان وزير الطاقة محمد البشير قال أمام مجلس الشعب في 20 أيلول 2026 : “إن سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة”، مشيراً إلى شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني”.