العلي: 84 % نسبة المستفيدين من الزيادة النوعية ‏في هيئة الرقابة والتفتيش

photo 2025 12 11 17 21 50 العلي: 84 % نسبة المستفيدين من الزيادة النوعية ‏في هيئة الرقابة والتفتيش

دمشق-سانا‏

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ‏السورية عامر العلي أن نسبة المستفيدين في ‏الهيئة من الزيادة النوعية بموجب ‏المرسوم رقم ‌‏68 لعام 2026، بلغت 84 بالمئة، مؤكداً أهمية ‏هذه الزيادة في ترسيخ بيئة عمل أكثر استقراراً ‏وعدالة‎.‎

وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا، اليوم ‏الأربعاء، أن الزيادة النوعية شملت 1478 موظفاً ‏في الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش، ما سيسهم ‏في دعم جهود الهيئة ككل في مكافحة الفساد، ‏ومعالجة التشوهات التي خلّفها النظام البائد في ‏البنية ‏الوظيفية‎. ‎

وأكد العلي أن بناء دولة قوية يرتكز على موظف ‏كفوء ونزيه، قادر على تحمل مسؤولياته، ‏والمساهمة بفاعلية في مكافحة ‏الفساد‎.‎

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار ‏الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي ‏بتطبيق لائحة زيادة نوعية ‏على رواتب وأجور ‏العاملين في عدد من الجهات العامة‎، فيما صدرت مؤخراً التعليمات التنفيذية للمرسوم.‏
‏#سانا‏

وزير الداخلية يكرم متفوقي دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس
وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجارين لمخلفات الحرب في دوما ‏بريف دمشق والكبينة بريف اللاذقية ‏
وصول أولى رحلات شركة “A Jet” التركية إلى مطار حلب
قوى الأمن الداخلي بحمص توضح ملابسات وفاة مطلوب أثناء محاولة توقيفه
وزير الداخلية يناقش مع محافظ دمشق ومدير إدارة المرور سبل تحسين العملية المرورية في المحافظة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك