العلي: 84 % نسبة المستفيدين من الزيادة النوعية ‏في هيئة الرقابة والتفتيش

دمشق-سانا‏

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ‏السورية عامر العلي أن نسبة المستفيدين في ‏الهيئة من الزيادة النوعية بموجب ‏المرسوم رقم ‌‏68 لعام 2026، بلغت 84 بالمئة، مؤكداً أهمية ‏هذه الزيادة في ترسيخ بيئة عمل أكثر استقراراً ‏وعدالة‎.‎

وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا، اليوم ‏الأربعاء، أن الزيادة النوعية شملت 1478 موظفاً ‏في الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش، ما سيسهم ‏في دعم جهود الهيئة ككل في مكافحة الفساد، ‏ومعالجة التشوهات التي خلّفها النظام البائد في ‏البنية ‏الوظيفية‎. ‎

وأكد العلي أن بناء دولة قوية يرتكز على موظف ‏كفوء ونزيه، قادر على تحمل مسؤولياته، ‏والمساهمة بفاعلية في مكافحة ‏الفساد‎.‎

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار ‏الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي ‏بتطبيق لائحة زيادة نوعية ‏على رواتب وأجور ‏العاملين في عدد من الجهات العامة‎، فيما صدرت مؤخراً التعليمات التنفيذية للمرسوم.‏

