العلي: 84 % نسبة المستفيدين من الزيادة النوعية ‏في هيئة الرقابة والتفتيش

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عامر العلي أن نسبة المستفيدين في الهيئة من الزيادة النوعية بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026، بلغت 84 بالمئة، مؤكداً أهمية هذه الزيادة في ترسيخ بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة.
وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن الزيادة النوعية شملت 1478 موظفاً في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما سيسهم في دعم جهود الهيئة ككل في مكافحة الفساد، ومعالجة التشوهات التي خلّفها النظام البائد في البنية الوظيفية.
وأكد العلي أن بناء دولة قوية يرتكز على موظف كفوء ونزيه، قادر على تحمل مسؤولياته، والمساهمة بفاعلية في مكافحة الفساد.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، فيما صدرت مؤخراً التعليمات التنفيذية للمرسوم.
