في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

وأوضحت رئيسة لجنة المهندسات السوريات في فرع دمشق لنقابة المهندسين فريال شيخ الزور، في تصريح لمراسلة سانا ‏خلال الفعالية التي حملت عنوان “أثر.. المهندسة”، أن التكريم يشكل رسالة تقدير للكفاءات السورية داخل الوطن وخارجه، ‏ودعوة للاستفادة من خبراتها في دعم التنمية وإعادة الإعمار.‏

ولفتت شيخ الزور إلى أن اللجنة تعمل على توثيق الكفاءات الهندسية النسائية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهن، بما يسهم في ‏الاستفادة من خبراتهن، ودعم المهندسين الشباب، ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.‏