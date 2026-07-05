في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

0L9A9793 2 في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

دمشق-سانا‏

كرّمت لجنة المهندسات السوريات في فرع دمشق لنقابة المهندسين عشر مهندسات سوريات متميزات، بمناسبة يوم المهندس ‏العربي، تقديراً لإسهاماتهن في العمل الهندسي، وبصماتهن المهنية والمجتمعية داخل سوريا وخارجها، وتأكيداً على أهمية ‏توظيف الكفاءات الوطنية في دعم مسيرة البناء والإعمار.‏

تقدير للكفاءات الهندسية النسائية

فريال شيخ الزور في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

وأوضحت رئيسة لجنة المهندسات السوريات في فرع دمشق لنقابة المهندسين فريال شيخ الزور، في تصريح لمراسلة سانا ‏خلال الفعالية التي حملت عنوان “أثر.. المهندسة”، أن التكريم يشكل رسالة تقدير للكفاءات السورية داخل الوطن وخارجه، ‏ودعوة للاستفادة من خبراتها في دعم التنمية وإعادة الإعمار.‏

ولفتت شيخ الزور إلى أن اللجنة تعمل على توثيق الكفاءات الهندسية النسائية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهن، بما يسهم في ‏الاستفادة من خبراتهن، ودعم المهندسين الشباب، ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.‏

خبرات وطنية لدعم مرحلة الإعمار ‏

محمد برادعي في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

من جهته، بيّن المهندس محمد برادعي، الذي تسلّم التكريم نيابة عن المهندسة المدنية مي صوفان، أن هذا التكريم يمثل ‏تقديراً لمسيرتها المهنية والإنسانية، مشيراً إلى أن صوفان واصلت عملها الهندسي بعد انتقالها إلى كندا، واكتسبت خبرات ‏عملية إلى جانب مشاركتها في مبادرات إنسانية.‏

وأعرب برادعي عن أمله بعودة صوفان إلى سوريا للإسهام في مرحلة البناء ونقل ما اكتسبته من خبرات إلى الوطن، مؤكداً ‏أن التكريم يعكس وفاءً للكفاءات الوطنية داخل سوريا وخارجها، وحرص نقابة المهندسين على تقدير الإنجازات المهنية، ‏والاستفادة من الخبرات السورية في دعم جهود التنمية والإعمار.‏

المهندسة السورية شريك أساسي في بناء الوطن ‏

اسراء حمدان في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏

بدورها، أشارت المهندسة إسراء حمدان، إحدى المهندسات المكرمات وعضو اللجنة الاستشارية في منظمة الأونروا وممثلة ‏سورية في المعهد العربي لعلوم السلامة، إلى أن التكريم يحمل قيمة معنوية كبيرة لأنه يأتي من الوطن، ويجسد تقديراً لما ‏تقدمه المهندسة السورية من إسهامات مهنية ومجتمعية.‏

وأكدت حمدان أن الاحتفاء بالمهندسات يؤكد أن المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وصناعة التنمية، مبينةً أن المهندسة ‏السورية أثبتت كفاءتها أينما وجدت، وتمكنت من الجمع بين الخبرة الهندسية والإدارية والقيادية.‏

وتخللت الفعالية عروض لأبرز إنجازات ومشاريع المهندسات المكرمات، ومسيرتهن المهنية، وما حققنه من نجاحات داخل ‏سوريا وخارجها، إضافةً إلى الشهادات والجوائز التي نلنها تقديراً لتميزهن وإسهاماتهن في مختلف المجالات الهندسية.‏

ويصادف الخامس من تموز من كل عام يوم المهندس العربي، الذي يشكل مناسبة لتكريم الإنجازات الهندسية، وتسليط ‏الضوء على دور المهندسين في دعم التنمية والإعمار.‏

0L9A9756 scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
سارة ارناؤوط scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
ليلى المنجد scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
ملاك شاقول scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
مي صوفان بنيابة عنها scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
ميسون صوان scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
0L9A9731 scaled في يوم المهندس العربي.. تكريم عشر مهندسات سوريات متميزات ‏
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