القبض على متزعم شبكة تجارة مخدرات بحمص بحوزته 120 حبة كبتاغون و9 كغ حشيش ‏

حمص-سانا‏

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على المدعو (غ. ش)، ‏متزعم شبكة تجارة مخدرات، التي ‏ألقي القبض على اثنين من أفرادها في أيار الماضي، حيث ضبط بحوزته 120 ألف حبة من ‏مادة ‏الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.‏

وأوضحت الإدارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن القبض على المذكور جاء ‌‏استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نفذها فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص بتاريخ 5 ‌‏أيار 2026، وأسفرت عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان، وإلقاء ‌‏القبض على اثنين من أفراد الشبكة، حيث واصلت وحدات الفرع عمليات الرصد والملاحقة ‌‏لتعقب بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.‏

وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة صادرت المضبوطات، وأحالت الموقوف إلى ‏القضاء ‏المختص أصولاً، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب ‏المخدرات ‏وملاحقة جميع المتورطين فيها.‏