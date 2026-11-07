القبض على متزعم شبكة تجارة مخدرات بحمص بحوزته 120 حبة كبتاغون و9 كغ حشيش ‏

حمص-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على المدعو (غ. ش)، متزعم شبكة تجارة مخدرات، التي ألقي القبض على اثنين من أفرادها في أيار الماضي، حيث ضبط بحوزته 120 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت الإدارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن القبض على المذكور جاء استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نفذها فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص بتاريخ 5 أيار 2026، وأسفرت عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان، وإلقاء القبض على اثنين من أفراد الشبكة، حيث واصلت وحدات الفرع عمليات الرصد والملاحقة لتعقب بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.
وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة صادرت المضبوطات، وأحالت الموقوف إلى القضاء المختص أصولاً، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب المخدرات وملاحقة جميع المتورطين فيها.