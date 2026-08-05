وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

photo 2026 08 05 10 09 13 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي 3 أشخاص، وأصيب 21 آخرون، جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 18حادث سير أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 21 شخصاً، قامت فرق الدفاع بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

photo 2026 08 05 10 08 51 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

ونصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.


كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 140حريقاً في عموم سوريا، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و139حريقاً متفرقاً (بمنازل ومحال تجارية، وأعشاب وأشجار، وقمامة، وأسلاك كهربائية).

photo 2026 08 05 10 09 20 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات.


وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي أربعة أشخاص، وأصيب 20 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

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photo 2026 08 05 10 08 58 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا
photo 2026 08 05 10 09 07 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا
photo 2026 08 05 10 09 18 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا
photo 2026 08 05 10 09 28 وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا
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