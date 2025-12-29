‌سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً

دمشق-سانا
نظّمت مديرية سياحة دمشق اليوم، احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد والتحرير، تضمنت توزيع هدايا لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً، وذلك في فندق ديونز بمدينة الجلاء بدمشق.
وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض فنية وتراثية تعكس الفلكلور السوري الشعبي إلى جانب فقرات غنائية وترفيهية للأطفال والمسنين، بهدف إدخال الفرح والبهجة إلى قلوبهم.
وأوضح مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين في تصريح لـ سانا أن الهدف من هذه الفعالية إبراز الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة السياحة، وإدخال السرور إلى قلوب المسنين والأيتام الذين تأثروا بظروف الحرب، مشيراً إلى أن الاحتفالية تأتي تزامناً مع ذكرى التحرير، وأعياد الميلاد ورأس السنة بمشاركة 30 مسناً من دار كنيسة الصليب، و40 طفلاً من دار الأيتام، وتخللها توزيع هدايا لهم.
بدورها بينت رئيسة لجنة الأطفال الأيتام في دار القديس غريغوريوس ماريا ستيفانو أن هذه المبادرة عززت مشاعر المحبة بين المسنين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أهمية إشراك الأطفال في مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في دعمهم نفسياً، وتوفير بيئة ملأى بالمحبة والتعاون.
من جانبه لفت عضو إدارة جمعية القديس غريغوريوس لرعاية الأيتام والمسنين سامي زكي الأمير إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي تركته في نفوس المشاركين.
وأعربت المسنة ليلى مقدسي من دار رعاية المسنين والأيتام عن سعادتها بالاحتفالية التي أدخلت الفرح إلى قلبها وقلب المسنين والأطفال.
وألقى الطفل زكريا نور الدين من جمعية الإسعاف الخيري التعليمي قصيدة عبّر فيها عن حبه للوطن وعن معاني الفرح والمحبة التي تجمع أبناء سوريا في هذه المناسبات.
وكانت وزارة السياحة نظّمت الشهر الجاري احتفاليتين ومعرضين للحرف التراثية التقليدية والأعمال اليدوية، بمناسبة أعياد الميلاد والتحرير، وذلك في قلعة دمشق ومعلولا.