‌سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً

وأوضح مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين في تصريح لـ سانا أن الهدف من هذه الفعالية إبراز الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة السياحة، وإدخال السرور إلى قلوب المسنين والأيتام الذين تأثروا بظروف الحرب، مشيراً إلى أن الاحتفالية تأتي تزامناً مع ذكرى التحرير، وأعياد الميلاد ورأس السنة بمشاركة 30 مسناً من دار كنيسة الصليب، و40 طفلاً من دار الأيتام، وتخللها توزيع هدايا لهم.