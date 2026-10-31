أوقاف حمص تجري اختبارات شفهية للمتقدمين إلى مسابقة الإمامة

حمص-سانا

أجرت مديرية أوقاف حمص اليوم السبت، الاختبارات الشفهية والمقابلات ‏الشخصية للمتقدمين إلى مسابقة الإمامة بعد اجتياز أكثر من 400 ‏متسابق الامتحان الكتابي، بهدف تقييم كفاءاتهم العلمية والشرعية ‏ومهاراتهم في إدارة المساجد والتعامل مع المصلين.‏

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في المديرية سعد الأبرش في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الاختبارات تجرى في جامع قباء بحي الإنشاءات من ‏خلال 6 لجان، تضم كل منها 3 من طلاب العلم الحاصلين على شهادات ‏عليا، ومن المقرر أن تستمر أسبوعين، مع إمكانية تمديدها أسبوعاً ثالثاً ‏عند الحاجة.‏

تقييم الكفاءات العلمية والشرعية

وأشار الأبرش إلى أن المسابقة تستهدف الأئمة القائمين على رأس عملهم ‏والمتقدمين الجدد، مبيناً أن نتائجها ستحدد مستوى الأئمة واحتياجات ‏المساجد، مع إبقاء المؤهلين في مواقعهم، والعمل على تأهيل من يحتاجون ‏إلى تطوير مستواهم العلمي، عبر دورات متخصصة في الفقه والسياسة ‏الشرعية، ولفت إلى مراعاة خصوصية المناطق الريفية، إذ حُددت علامة ‏النجاح فيها بـ70 درجة، نظراً لقلة الكوادر والكفاءات المتوافرة فيها، ‏مقابل 80 درجة في المدن.‏

وبين الأبرش أن الإمام يمثل مديراً للمسجد ومسؤولاً عن نشاطه الدعوي ‏والعلمي والقرآني، ما يتطلب امتلاكه المعرفة الشرعية والمهارات الإدارية ‏والتواصلية اللازمة لإدارة شؤونه.‏

إتقان القرآن وأحكام الإمامة

من جهته، أوضح رئيس الشؤون العلمية في مديرية أوقاف حمص أحمد ‏مندو، أن الاختبارات الشفهية تهدف إلى التحقق من إتقان القرآن الكريم ‏والإلمام بأحكام الإمامة والطهارة والصلاة، فضلاً عن تقييم حسن التعامل ‏مع المصلين، والقدرة على إدارة المشكلات والأزمات داخل المسجد.‏

وكانت مديرية أوقاف حمص أجرت في العاشر من شهر تشرين الأول ‏الجاري اختبارات كتابية لـ470 متقدماً لمسابقة الإمامة، بالتزامن مع ‏امتحان ختامي لـ156 مؤذناً أنهوا دورة تأهيلية نظمتها المديرية بالتعاون ‏مع مركز سبيل الرشاد.‏