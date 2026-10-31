أوقاف حمص تجري اختبارات شفهية للمتقدمين إلى مسابقة الإمامة

حمص-سانا
أجرت مديرية أوقاف حمص اليوم السبت، الاختبارات الشفهية والمقابلات الشخصية للمتقدمين إلى مسابقة الإمامة بعد اجتياز أكثر من 400 متسابق الامتحان الكتابي، بهدف تقييم كفاءاتهم العلمية والشرعية ومهاراتهم في إدارة المساجد والتعامل مع المصلين.
وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في المديرية سعد الأبرش في تصريح لمراسل سانا، أن الاختبارات تجرى في جامع قباء بحي الإنشاءات من خلال 6 لجان، تضم كل منها 3 من طلاب العلم الحاصلين على شهادات عليا، ومن المقرر أن تستمر أسبوعين، مع إمكانية تمديدها أسبوعاً ثالثاً عند الحاجة.
تقييم الكفاءات العلمية والشرعية
وأشار الأبرش إلى أن المسابقة تستهدف الأئمة القائمين على رأس عملهم والمتقدمين الجدد، مبيناً أن نتائجها ستحدد مستوى الأئمة واحتياجات المساجد، مع إبقاء المؤهلين في مواقعهم، والعمل على تأهيل من يحتاجون إلى تطوير مستواهم العلمي، عبر دورات متخصصة في الفقه والسياسة الشرعية، ولفت إلى مراعاة خصوصية المناطق الريفية، إذ حُددت علامة النجاح فيها بـ70 درجة، نظراً لقلة الكوادر والكفاءات المتوافرة فيها، مقابل 80 درجة في المدن.
وبين الأبرش أن الإمام يمثل مديراً للمسجد ومسؤولاً عن نشاطه الدعوي والعلمي والقرآني، ما يتطلب امتلاكه المعرفة الشرعية والمهارات الإدارية والتواصلية اللازمة لإدارة شؤونه.
إتقان القرآن وأحكام الإمامة
من جهته، أوضح رئيس الشؤون العلمية في مديرية أوقاف حمص أحمد مندو، أن الاختبارات الشفهية تهدف إلى التحقق من إتقان القرآن الكريم والإلمام بأحكام الإمامة والطهارة والصلاة، فضلاً عن تقييم حسن التعامل مع المصلين، والقدرة على إدارة المشكلات والأزمات داخل المسجد.
وكانت مديرية أوقاف حمص أجرت في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري اختبارات كتابية لـ470 متقدماً لمسابقة الإمامة، بالتزامن مع امتحان ختامي لـ156 مؤذناً أنهوا دورة تأهيلية نظمتها المديرية بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد.