وزير التربية ومحافظ الحسكة يتفقدان عدداً من مراكز ‏الامتحانات بالقامشلي‎ ‎

الحسكة-سانا

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تفقد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن ‏تركو ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم السبت، ‏عدداً من مراكز الامتحانات في مدينة القامشلي، واطلعا ‏على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي، ومدى ‏جهوزية هذه المراكز، وتوفير المستلزمات اللازمة للعملية ‏الامتحانية‎.‎

وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أن الجولة تأتي في ‏إطار المتابعة الميدانية للعملية الامتحانية في محافظة ‏الحسكة، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة بين المحافظة ‏ومديرية التربية ووزارة الداخلية، أسهمت في تنظيم ‏الامتحانات رغم التحديات القائمة‎.‎

وذكر تركو أنه تمت إعادة افتتاح نحو 2350 مدرسة في ‏المناطق الشرقية، وعودة 38 ألف معلم إلى المدارس، ‏وأن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تدريب ‏المعلمين وتجهيز المدارس، بما يضمن انطلاقة قوية للعام ‏الدراسي القادم، معتبراً أن عودة مئات آلاف الطلاب إلى ‏مقاعد الدراسة تمثل مؤشراً مهماً على استعادة العملية ‏التعليمية، واستقرارها التدريجي‎.‎

من جانبه، أكد محافظ الحسكة أن الامتحانات جرت ‏بسلاسة بالرغم من الظروف الخدمية الصعبة، ونقص ‏بعض التجهيزات الأساسية، مشيداً بجهود الكوادر ‏التربوية والإدارية التي عملت على إنجاح العملية ‏الامتحانية في المحافظة‎.‎

بدوره، أوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، أن عدد ‏المراكز الامتحانية ارتفع من سبعة مراكز سابقاً إلى أكثر ‏من ستين مركزاً، ما أسهم في تجاوز جزء كبير من ‏التحديات التي واجهت الطلاب.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية تنفذها ‏وزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات في ‏المحافظات، حيث كان الوزير تركو تفقد أمس أعمال ‏تصحيح الأوراق الامتحانية في محافظة دير الزور، ‏مؤكداً أهمية توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتعزيز ‏استقرار العملية التربوية في مختلف المناطق‎.‎