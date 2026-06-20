وزير التربية ومحافظ الحسكة يتفقدان عدداً من مراكز ‏الامتحانات بالقامشلي‎ ‎

الحسكة-سانا
تفقد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم السبت، عدداً من مراكز الامتحانات في مدينة القامشلي، واطلعا على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي، ومدى جهوزية هذه المراكز، وتوفير المستلزمات اللازمة للعملية الامتحانية.
وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للعملية الامتحانية في محافظة الحسكة، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة بين المحافظة ومديرية التربية ووزارة الداخلية، أسهمت في تنظيم الامتحانات رغم التحديات القائمة.
وذكر تركو أنه تمت إعادة افتتاح نحو 2350 مدرسة في المناطق الشرقية، وعودة 38 ألف معلم إلى المدارس، وأن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تدريب المعلمين وتجهيز المدارس، بما يضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي القادم، معتبراً أن عودة مئات آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة تمثل مؤشراً مهماً على استعادة العملية التعليمية، واستقرارها التدريجي.
من جانبه، أكد محافظ الحسكة أن الامتحانات جرت بسلاسة بالرغم من الظروف الخدمية الصعبة، ونقص بعض التجهيزات الأساسية، مشيداً بجهود الكوادر التربوية والإدارية التي عملت على إنجاح العملية الامتحانية في المحافظة.
بدوره، أوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، أن عدد المراكز الامتحانية ارتفع من سبعة مراكز سابقاً إلى أكثر من ستين مركزاً، ما أسهم في تجاوز جزء كبير من التحديات التي واجهت الطلاب.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية تنفذها وزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات في المحافظات، حيث كان الوزير تركو تفقد أمس أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية في محافظة دير الزور، مؤكداً أهمية توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتعزيز استقرار العملية التربوية في مختلف المناطق.