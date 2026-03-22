بازار الفصح يدعم المشاريع الناشئة والإبداع في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق

دمشق-سانا

شارك، على مدى أربعة أيام، 42 عارضاً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمنتجات المنزلية في البازار الخيري الذي أقيم في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق بمناسبة عيد الفصح المجيد.

تنوّع لافت… مشغولات وحلويات

البازار، الذي بات تقليداً يقام مرتين سنوياً قبيل عيدي الميلاد والفصح، ضمّ تشكيلةً من المنتجات تنوعت بين المشغولات اليدوية والصوفية، والتحف الخشبية، وأعمال الكروشيه، والشموع، والألبسة وزينة العيد، إضافة إلى الحلويات والمنتجات الغذائية والإكسسوار.

نبيل فحل، أحد منظمي البازار، أوضح في تصريح لـ سانا، أنّ هدف البازار دعم المشاريع متناهية الصغر، من خلال توفير منصة لعرض المنتجات والتواصل المباشر مع الزوار، بأسعار مدروسة تشجع على الشراء، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمشاركين.

مواهب منتجة

عدد من المشاركين أكدوا لمراسلة سانا أنّ البازار شكّل فرصة حقيقية للوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، حيث قدمت سلوى قدح تشكيلة متنوعة من المأكولات الشرقية والغربية، شملت اليالنجي والسندويشات والسلطات والمقبلات.

وأشارت قدح إلى أن هذه الفعاليات، ولاسيما خلال الأعياد، تتيح التعريف بالمشاريع الناشئة واستقطاب زبائن جدد، وتعكس قدرة المرأة السورية على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولاسيما أن مشروعها انطلق قبل نحو ستة أشهر.

وقالت نسرين الخوري: إنّها تعرض حلويات ومعجنات وموالح منزلية خاصة بالمناسبات، مبينة أنّ الإقبال على منتجاتها جيد.

بينما لفت يوسف مقبعة إلى أنه يعرض مجموعة من الشموع والمجسمات المرتبطة بعيد الفصح، كالأرانب والبيض الملون، بهدف توسيع دائرة الانتشار والوصول إلى أكبر عدد من الزبائن، نظراً لما تحمله هذه المنتجات من رمزية في زينة العيد.

كما شهد البازار مشاركة عددٍ من الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية، الذين عرضوا منتجات يدوية من صنعهم، في مشهد يعكس إرادتهم في الاندماج المجتمعي وتجاوز التحديات.

وأوضحت كريستين نصر الله أن المشاركة هدفت إلى التعريف بمنتجاتهم والتواصل مع الزوار، مؤكدة أنّ التجربة شكلت مساحة لإثبات الذات وإبراز مهاراتهم من خلال أعمال تعكس الإبداع والإصرار.

إقبال وتفاعل الزوار

بدورهم، أشار عدد من الزوار إلى أهمية البازار في تشجيع الإنتاج المنزلي والتعريف بالمشاريع الصغيرة التي تستحق الدعم، حيث أشارت كلّ من صبوح فتيح وكارول قدسي إلى أن التنوع الكبير في المعروضات أضفى على الفعالية طابعاً حيوياً وجاذباً للزوار.

وكان البازار افتتح فعالياته في التاسع عشر من آذار الجاري، واختتم اليوم الأحد، ضمن سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتعزيز روح التضامن خلال فترة الأعياد، حيث خُصصت نسبة من عائداته للأعمال الخيرية.