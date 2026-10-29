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القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب

photo 1 2026 10 29 22 49 49 القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب
أحد المتهمين بسرقة كابلات وألواح طاقة شمسية-حلب-سانا

حلب-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على ستة أشخاص بتهمة سرقة كابلات نحاسية وألواح طاقة شمسية من حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء في المدينة.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس أنه جرى تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومكافحة السرقات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الجنوبية بريف حلب، ألقت في 17 تشرين أول الجاري، ‏القبض على خلية مكوَّنة من أربعة أشخاص، بتهمة خلط الزيت المكرَّر والمستعمل ‌‏”المحروق” بمواد كيميائية، وبيعه على أنه مازوت عراقي، ضمن محطة محدَّدة في ‏مدينة حلب.‏

photo 2 2026 10 29 22 49 49 القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب
photo 3 2026 10 29 22 49 49 القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب
photo 4 2026 10 29 22 49 49 القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب
photo 5 2026 10 29 22 49 49 القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة كابلات وألواح طاقة شمسية في مدينة حلب
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