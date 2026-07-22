دورة تدريبية بدمشق لتعزيز قدرات العاملين في قطاع ‏الطفولة المبكرة ‏

دمشق-سانا‏

نظمت إدارة تنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية ‏والتعليم السورية دورة تدريبية متخصصة، بالتعاون مع ‏مؤسسة وجامعة الآغا خان، لتعزيز قدرات العاملين في ‏قطاع الطفولة المبكرة وتطوير الممارسات التربوية ‏الداعمة لنمو الأطفال‎.‎

هدف الدورة

تهدف الدورة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وتستمر خمسة ‏أيام في مقر الإدارة بدمشق، ويشارك فيها كوادر الإدارة ‏ومعلمات رياض الأطفال، ومشارك من كل محافظة، ‏

إلى تزويد المشاركين بالمعارف النظرية والاستراتيجيات ‏العملية، من خلال ربط خبراتهم بالممارسات المبنية على ‏الأدلة والأبحاث، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة ‏للطفولة المبكرة في بيئات تعليمية متنوعة في سوريا‎.‎

وأكدت مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ‏ميريهان كلش، لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن الدورة ‏تأتي في إطار التوسع الذي شهدته الإدارة بعد تحول ‏المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة إلى إدارة عامة ‏برعاية وزارة التربية والتعليم، لتشمل جميع المحافظات، ‏مشيرة إلى أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في كل ‏محافظة لمتابعة برامج الطفولة المبكرة وتطويرها‎.‎

وبينت كلش أن الدورة التدريبية التي يقدمها مدربون من ‏جامعة الآغا خان، تهدف إلى نقل الخبرات وتوحيد ‏أساليب العمل، بما يضمن استدامة تطوير برامج الطفولة ‏المبكرة في مختلف المناطق‎.‎

الارتقاء بجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

أوضحت كلش أن البرنامج التدريبي للدورة يتناول ‏مبادئ الطفولة المبكرة وآليات تطبيقها في البيئة ‏التعليمية، إلى جانب استعراض أساليب التعليم المتمركز ‏حول المعلم والتعليم المتمركز حول الطفل، بما يساعد ‏الكوادر التربوية على اختيار الممارسات الأكثر فاعلية ‏داخل الصفوف، وبما ينسجم مع توجهات وزارة التربية ‏والتعليم الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم في مرحلة ‏الطفولة المبكرة‎.‎

كما تركز الدورة وفق كلش على أهمية الاستمرار في ‏تطبيق الممارسات التربوية الحديثة، باعتبار أن العمل ‏المتواصل مع الأطفال يسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق ‏نتائج تعليمية وتربوية أفضل، مؤكدة أن الطفل يمثل ‏أساس المجتمع ومحور عملية التنمية‎.‎

وكان معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية ‏يوسف عنان بحث في 14 كانون الأول الماضي، ‏مع ممثلي شبكة الآغا خان للتنمية، آفاق التعاون المشترك ‏في عدد من المجالات التربوية والتعليمية، ولا سيما سبل ‏المساهمة في ترميم المدارس، وتعزيز التعليم في مرحلة ‏الطفولة المبكرة، وتأهيل المعلمين وتعزيز كفاءاتهم، ‏وإنشاء مراكز للتعليم المهني ومراكز لتعليم اللغات، ‏ودعم توظيف التقانات الحديثة في العملية التعليمية‎.‎