الحصري يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تعزيز التعاون في الطيران المدني

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق محمد الفقي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وإمكانية إعادة الربط الجوي بين سوريا ومصر.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين ناقشا الخطوات الكفيلة باستئناف حركة الطيران بين البلدين، بما يسهم في تنشيط النقل الجوي، وتسهيل سفر المواطنين، وتعزيز العلاقات الثنائية.
وحضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، ورئيس قسم جامعة الدول العربية ومصر في وزارة الخارجية والمغتربين عامر المصطفى، والقائم بأعمال السفارة السورية لدى مصر السفير يحيى دياب، ومدير مكتب التعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو.
وكان الحصري بحث، في الـ23 من حزيران الماضي، مع وفد من مجموعة «كاستراتي» برئاسة نائب الرئيس الأول للمجموعة ليونارد كاستراتي، سبل تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، وفرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمطارات.