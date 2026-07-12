الحصري يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تعزيز التعاون في الطيران المدني

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في ‏دمشق محمد الفقي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وإمكانية إعادة الربط الجوي بين ‏سوريا ومصر.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين ناقشا الخطوات الكفيلة باستئناف حركة الطيران بين البلدين، بما يسهم ‏في تنشيط النقل الجوي، وتسهيل سفر المواطنين، وتعزيز العلاقات الثنائية.‏

وحضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، ورئيس قسم جامعة الدول العربية ‏ومصر في وزارة الخارجية والمغتربين عامر المصطفى، والقائم بأعمال السفارة السورية لدى مصر السفير يحيى دياب، ‏ومدير مكتب التعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو.‏

وكان الحصري بحث، في الـ23 من حزيران الماضي، مع وفد من مجموعة «كاستراتي» برئاسة نائب الرئيس الأول ‏للمجموعة ليونارد كاستراتي، سبل تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، وفرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ‏للمطارات.‏