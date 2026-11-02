أكثر من 70 جولة رقابية على المسالخ في سوريا خلال تشرين الأول الماضي

دمشق-سانا



تتواصل الجولات الرقابية على المسالخ في مختلف المحافظات السورية، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، وضمان تطبيق إجراءات الذبح السليم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومتابعة استكمال الفحوص البيطرية للذبائح والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المطروحة في الأسواق.



وأوضح رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الفرق الرقابية نفّذت أكثر من 70 جولة ميدانية خلال شهر تشرين الأول الماضي، شملت المتاجر والمنشآت الخدمية في مختلف المحافظات السورية، بهدف متابعة مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، لافتاً إلى أنه لم يتم تسجل مخالفات جسيمة واقتصرت نتائجها على رصد بعض الملاحظات وتوجيه المعنيين لمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.



وأشار الحسين إلى أن من أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بشروط نقل اللحوم باستخدام سيارات غير مجهزة بالتبريد اللازم، بما قد يؤثر في سلامتها وجودتها، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تدرس خطة لمعالجة مشكلة نقل اللحوم من خلال استئجار سيارات مبردة لتأمين نقلها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة لجميع المسالخ.



تغليف اللحوم



وحول آليات مراقبة نقل اللحوم من المسالخ إلى الأسواق ومحال بيع اللحوم، أكد الحسين أنه تم إلزام أصحاب المسالخ بتغليف اللحوم قبل نقلها إلى السيارات المغلقة بما يمنع تعرضها لأي ملوثات خارجية أو ملامستها للأجسام الغريبة ويحد من احتمالات تلوثها أثناء النقل.



وتندرج هذه الجولات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة من خلال متابعة الاشتراطات الصحية في عمليات الذبح والفحوص البيطرية ونقل اللحوم وتداولها، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري.