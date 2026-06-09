إنقاذ اثنين وفقدان ثالث جراء حادثة غرق في نهر الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا

تعرض ثلاثة فتيان للغرق، اليوم الثلاثاء، أثناء سباحتهم في نهر الفرات قرب استراحة مرفأ النخيل في مدينة دير الزور، حيث نجا اثنان منهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن الثالث حتى الآن.

وقال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد، في تصريح لـ سانا، إن فرق الطوارئ تلقت بلاغاً بغرق ثلاثة فتيان، موضحاً أن أحدهم تمكن من النجاة بصعوبة، بينما سحب الأهالي الثاني، وكلاهما يبلغ من العمر 16 عاماً، في حين لا يزال الثالث، البالغ 18 عاماً، مفقوداً.

وأضاف الحمد: إن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني نفذت عمليات بحث في المنطقة، إلا أن سرعة التيار حالت دون العثور على الفتى المفقود.

وشهدت دير الزور، في الثالث من الشهر الجاري، حادثة غرق أخرى، توفيت خلالها طفلة، فيما أُنقذ شقيقها، وفُقدت شقيقتهما، في فرع نهر الفرات بحي الحويقة شرق جسر محمد الدرة.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وجهت دعوة إلى الأهالي للامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على الأطفال ومنعهم من الاقتراب من النهر حفاظاً على سلامتهم.