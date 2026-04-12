دورات تدريبية في درعا استعداداً لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي

درعا-سانا

نفذت مديرية التربية والتعليم في درعا سلسلة دورات تدريبية مكثفة، استهدفت رؤساء المراكز الامتحانية، ومندوبي التربية، وأمناء السر، وذلك ضمن خطتها للاستعداد المبكر لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضح مدير الشؤون الثانوية المساعد في مديرية التربية بدرعا قاسم محمد الغزاوي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أنه تم إجراء هذه الدورات خلال يومين بهدف اطلاع رؤساء المراكز الامتحانية ومندوبي التربية وأمناء السر على الإضبارة الامتحانية، وذلك بهدف رفع جاهزيتهم والتعريف بالإجراءات والتعليمات الناظمة للامتحانات العامة.

من جهته بين رئيس دائرة التعليم الثانوي عاطف عثمان عبد الله، أنه تم تعيين عدد كبير من المديرين وأمناء السر، وبعضهم كان منقطعاً عن العمل لمدة تصل إلى 14 عاماً، ولذلك كان لا بد من إقامة ورشات تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع الإضبارة الامتحانية، وآليات التنسيق مع المراقبين والزوار بما يضمن حسن سير الامتحانات.

بدوره أشار أمين سر ثانوية المليحة الشرقية المدرس يوسف الحمصي إلى أنه تم تزويد المشاركين بكل المعلومات اللازمة للتعامل مع أي مشكلة قد تواجههم، مع التأكيد على توفير الأجواء المريحة للطلاب داخل القاعات الامتحانية، وتعزيز التواصل مع مديرية التربية بما يسهم في إنجاح العملية الامتحانية.

وتأتي هذه الدورات ضمن إجراءات المديرية لرفع كفاءة الكوادر الإدارية، في ظل تعيين عدد كبير منهم، وعودة بعض العاملين بعد انقطاع طويل، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، وتحقيق أعلى معايير النزاهة والتنظيم خلال امتحانات عام 2026.