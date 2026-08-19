الهلالي: الفريق الرئاسي أنجز عشرات الملفات ودفع عملية الدمج إلى مراحل متقدمة

الحسكة-سانا‏

أكد نائب محافظ الحسكة المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق ‏الـ29 من كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي أن الفريق أنجز عشرات الملفات ‏الإنسانية والإدارية والخدمية، وأسهم في دفع عدد من الملفات المرتبطة بعملية الدمج ‏إلى مراحل متقدمة.‏

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وأوضح الهلالي في تصريح نقلته مديرية إعلام الحسكة اليوم الأربعاء، أن الفريق ‏الرئاسي برئاسة العميد زياد العايش عمل وفق رؤية الدولة وتوجيهاتها، من خلال ‏توزيع الملفات والتنسيق بين أعضائه، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة جهد تراكمي ‏استمر على مدى أشهر.‏

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وأضاف المتحدث باسم الفريق الرئاسي: إن العمل لا يزال مستمراً على عدد من ‏الملفات المهمة التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وصولاً إلى استكمالها.‏

كسب القلوب قبل الجغرافيا

وبيّن الهلالي أن الفريق عمل وفق الخيارات السلمية والهادئة للدولة، وأن المنطلق ‏كان قول الرئيس أحمد الشرع: “كسب القلوب قبل الجغرافيا”.‏

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وأكد أن ما يجمع الفريق حتى مع المنتقدين هو هدف واحد يتركز حول إنجاح عملية ‏الدمج، وتعزيز حضور الدولة، والحفاظ على السلم الأهلي وبناء سوريا تتسع لجميع ‏أبنائها.‏

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وكان الرئيس أحمد الشرع التقى في الـ4 من الشهر الجاري في قصر الشعب ‏بدمشق، مظلوم عبدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏ومحافظ دير الزور زياد العايش، وجرى بحث استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، ‏ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.‏

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وتشهد محافظة الحسكة جهوداً حثيثة من الفريق الرئاسي لإعادة تفعيل المؤسسات ‏الحكومية الخدمية والإدارية ومعالجة العديد من الملفات، وتسريع عمليات الدمج ‏المؤسساتي مع ”قسد” لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتثبيت الاستقرار ‏في المنطقة.‏