غرفة تجارة ريف دمشق تبحث مع شركة تركية توسيع التعاون التجاري والاستثماري

دمشق-سانا



بحث رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة مع المدير التنفيذي لشركة يوسف أوغلو التركية حمزة يوسف أوغلو، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار، بحضور عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركة.



وناقش الجانبان في الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة بدمشق، اليوم الإثنين، آليات تطوير العلاقات التجارية والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الصناعات الغذائية والتسويق، وإمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والصناعيين السوريين والأتراك، والتحضير لمؤتمر وبازار تركي للغذاء يقام في دمشق خلال شهر آب المقبل، بمشاركة نحو 35 شركة تركية متخصصة بالمنتجات الغذائية والزراعية.



وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب التركي بما يخدم مصلحة البلدين، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكات صناعية وإنتاجية داخل سوريا، تسهم في دعم الصناعة المحلية وتشغيل اليد العاملة وتعزيز الاعتماد على الذات.



من جانبه، نوه المدير التنفيذي للشركة بحرص الشركات التركية على توسيع حضورها في السوق السورية، وتعزيز التعاون مع الفعاليات الاقتصادية السورية، ولا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية، مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلة في بناء علاقات اقتصادية أكثر فاعلية بين الجانبين.



وتعد مجموعة “يوسف أوغلو” التركية من الشركات المتخصصة في مجالات الاستثمار وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبرز بشكل رئيسي كشريك اقتصادي يلعب دور الوساطة لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين تركيا وسوريا، من خلال تنظيم لقاءات رجال الأعمال وإطلاق شراكات صناعية وزراعية، إلى جانب التحضير لفعاليات اقتصادية متخصصة بمشاركة شركات تركية في قطاعات الغذاء والصناعات الزراعية.

