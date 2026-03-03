معبر جوسية الحدودي مع لبنان يشهد زيادة ملحوظة في أعداد السوريين العائدين إلى وطنهم

حمص-سانا

شهد معبر جوسية في ريف حمص الحدودي مع لبنان زيادة ملحوظة في أعداد السوريين العائدين إلى وطنهم، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.‏

وقال لؤي سليمان، رئيس قسم شؤون المسافرين في معبر جوسية، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين: إن حركة عبور المسافرين عبر المعبر مع الحدود اللبنانية تجري بشكل طبيعي، وتتم وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة دون أي تغيير.

وأشار سليمان إلى أن المنافذ الحدودية مع لبنان تشهد ازدياداً ملحوظاً في أعداد السوريين القادمين من لبنان إلى بلدهم، بسبب الظروف الأمنية الراهنة.

وأكد سليمان أن إدارة المعبر تعمل بجاهزية كاملة لاستيعاب حركة العبور المتزايدة، مبيناً أن كوادر المعبر مستنفرة على مدار الساعة لتقديم التسهيلات، والخدمات اللازمة للعائدين.

وفي السياق ذاته، أوضحت هبة خلوف، إحدى العائدات إلى سوريا، أن عودتها جاءت نتيجة ظروف الحرب، مؤكدةً شعورها بالأمان داخل المعبر، ولافتةً إلى سير الإجراءات بشكل ميسر.

بدوره، أشار سعد علي الجاسم إلى أن عودته من لبنان جاءت بسبب الحرب، معرباً عن أمله بعودة الهدوء إلى المنطقة، لافتاً إلى أن التسهيلات المقدمة في المعبر كانت جيدة.

كما وصف العائدان علي شريدق وأحمد عروف الإجراءات في المعبر بأنها كانت ميسرة وسهلة.

ويواصل معبر جوسية الحدودي مع لبنان أداء دور حيوي في تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، في ظل الجهود المستمرة لتقديم الدعم اللازم، وتيسير إجراءات العبور، بما يسهم في تعزيز الاستقرار للعائدين.