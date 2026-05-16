انخفاض درجات الحرارة ورياح قوية محمّلة بالغبار في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في معظم المناطق ‏السورية اليوم السبت، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-‌‏4 درجات مئوية‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار، ‏يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات من ‏المطر فوق مناطق متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية ‏والشمالية والجزيرة والوسطى، وتكون غزيرة ومصحوبة ‏بالعواصف الرعدية وحبّات البرد أحياناً، فيما يكون الجو سديمياً ‏مغبراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، بينما ‏يميل ليلاً للبرودة بشكل عام‎.‎

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة ‏السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا أحياناً، و‏خاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات ‏الجبلية والمنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية، تؤدي إلى إثارة ‏الغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎