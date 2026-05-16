انخفاض درجات الحرارة ورياح قوية محمّلة بالغبار في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في معظم المناطق السورية اليوم السبت، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار، يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبّات البرد أحياناً، فيما يكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، بينما يميل ليلاً للبرودة بشكل عام.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الجبلية والمنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
دمشق 15/24
ريف دمشق (القلمون) 6/19
القنيطرة 11/21
درعا 14/24
السويداء 9/19
حمص 14/22
حماة 15/23
اللاذقية 18/23
طرطوس 18/23
حلب 15/26
إدلب 14/24
دير الزور 17/28
الرقة 16/27
الحسكة 16/25