عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي

درعا-سانا

نفذت منظمة لمسة شفا جولة طبية في بلدة عين ذكر بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، عبر عيادة متنقلة، بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي في المنطقة.

وأوضح الدكتور غسان ناصيف من منظمة لمسة شفا في تصريح لـ سانا، أن العيادة المتنقلة تضم عيادة داخلية وعيادة للأطفال وعيادة نسائية، إضافة إلى فريق مختص بتقديم الدعم النفسي، مشيراً إلى أن الكادر يضم أطباء اختصاصيين، ومختصين في الدعم النفسي.

وأضاف ناصيف: إن الفريق يقدم خدمات طبية واجتماعية ودعماً نفسياً للأطفال والنساء والحوامل، خلال الجولات في قرى حوض اليرموك، داعياً إلى تقديم دعم أوسع من المنظمات الإنسانية لتوسيع نطاق الخدمات، وتلبية احتياجات الأهالي بالشكل المطلوب.

وتأتي هذه الجولات الطبية في إطار جهود المنظمات الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية والخدمات النفسية للسكان في المناطق الريفية، وخاصة في ظل محدودية المراكز الصحية في بعض القرى.