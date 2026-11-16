واشنطن-سانا
أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” (CVN-71) تعمل حالياً ضمن منطقة مسؤوليتها في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن حاملة الطائرات عبرت المحيط الهندي في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، وتعمل حالياً ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في إطار عملية انتشار مُجدولة”.
ويأتي وصول الحاملة “ثيودور روزفلت” في سياق تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ليرتفع بذلك عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة فيها إلى ثلاث مجموعات، بالتزامن مع تعثر المفاوضات مع إيران وتصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما على خلفية التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.