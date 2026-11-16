واشنطن-سانا‏

أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين أن ‏حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” ‌‏(‏CVN-71‌‏) تعمل حالياً ضمن منطقة مسؤوليتها في الشرق ‏الأوسط.‏

وقالت القيادة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن حاملة ‏الطائرات عبرت المحيط الهندي في الخامس عشر من تشرين ‏الثاني الجاري، وتعمل حالياً ضمن منطقة مسؤولية القيادة ‏المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في إطار عملية انتشار ‏مُجدولة”.‏

ويأتي وصول الحاملة “ثيودور روزفلت” في سياق تعزيز ‏الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ليرتفع بذلك ‏عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة فيها إلى ‏ثلاث مجموعات، بالتزامن مع تعثر المفاوضات مع إيران ‏وتصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما على خلفية التطورات ‏المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.‏