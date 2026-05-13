طلبة الصناعية في بصرى الشام ينجزون مبادرة لتصنيع وصيانة أكثر من 160 مقعداً مدرسياً

درعا-سانا

أنجز طلبة ومعلمو الحرف في الثانوية الصناعية المهنية في بصرى الشام بريف درعا مبادرة لتصنيع وصيانة أكثر من 160 مقعداً مدرسياً، بهدف تعزيز الجانب العملي في التعليم المهني وربطه بالتطبيق داخل الورشات.

وشملت المبادرة إصلاح المقاعد المستهلكة وتجهيزها وطلاءها، وذلك بدعم من مديرية التربية التي وفّرت مستلزمات العمل من مستودع التعليم المهني.

وأوضح مدير الثانوية الصناعية منصور المقداد في تصريح لمراسل سانا أن طلبة ومعلمي قسمي اللحام والتشكيل أتمّوا تصنيع وصيانة 80 مقعداً للثانوية الصناعية و81 مقعداً لثانوية البنين الرسمية، مؤكداً أن المبادرة أسهمت في تطوير مهارات الطلبة العملية وتلبية احتياجات المدارس.

من جهته، بيّن مدير ثانوية البنين إبراهيم المقداد أن المدرسة كانت تعاني من نقص في المقاعد المدرسية، مشيراً إلى أن تجهيز هذه الدفعة عبر الورشة الفنية في الثانوية الصناعية ساعد في سد النقص قبل الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الثانوي والأساسي.

بدوره، أوضح معلم حرفة اللحام والتشكيل جاد الله إبراهيم أن الورشة تطبق مختلف جوانب التعليم المهني بشكل عملي، بما يمكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل الإبداعي والاعتماد على الذات.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم في درعا كانت قد تسلّمت مطلع الشهر الماضي 3000 مقعد دراسي حديث الصنع من وزارة التربية والتعليم، ضمن الجهود المستمرة لتحسين البيئة التعليمية في مدارس المحافظة.