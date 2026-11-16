عمّان-سانا
بدأ في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الإثنين، برنامج تدريبي لـ 15 متدرباً من المؤسسة السورية للبريد، ينفذه البريد الأردني بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك.
ويتناول البرنامج، الذي يستمر لمدة ثمانية أيام، الحسابات الدولية، والعمليات البريدية الدولية، ونظامي (IPS) و(CDS POST)، إضافة إلى معايير الاتحاد البريدي العالمي ونظام الجودة، ومراكز الاتصال وخدمة العملاء.
وكان مدير المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أكد في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي صادف في التاسع من الشهر الماضي، أن تطوير الخدمات البريدية ومواكبة التحول الرقمي يمثلان أولوية للارتقاء بأداء المؤسسة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين ومجاراة التطورات التقنية، ويكرّس دور البريد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.