عمّان-سانا

بدأ في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الإثنين، برنامج تدريبي ‏لـ 15 متدرباً من المؤسسة السورية للبريد، ينفذه البريد ‏الأردني بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية ‏واللوجستيك.‏

ويتناول البرنامج، الذي يستمر لمدة ثمانية أيام، الحسابات ‏الدولية، والعمليات البريدية الدولية، ونظامي (‏IPS‏) و(‏CDS ‎POST‏)، إضافة إلى معايير الاتحاد البريدي العالمي ونظام ‏الجودة، ومراكز الاتصال وخدمة العملاء.‏

وكان مدير المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أكد في ‏تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي صادف في التاسع ‏من الشهر الماضي، أن تطوير الخدمات البريدية ومواكبة ‏التحول الرقمي يمثلان أولوية للارتقاء بأداء المؤسسة وتوسيع ‏نطاق خدماتها، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات ‏المواطنين ومجاراة التطورات التقنية، ويكرّس دور البريد في ‏دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏