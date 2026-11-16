دمشق-سانا



شهد مسرح دار أوبرا دمشق اليوم الإثنين، العرض الأول في سوريا للفيلم الروائي الطويل “مزار الصمت” من تأليف وإخراج ثائر موسى، مقدماً على مدى 103 دقائق حكاية إنسانية ترصد معاناة المرأة السورية في ظل الحرب والاعتقال، وما يتركه القمع من ندوب نفسية واجتماعية عميقة في حياة الإنسان.

تبدأ أحداث الفيلم بمشاهد قاسية للتعذيب داخل سجون النظام البائد، لترسم خلفية المأساة التي تنطلق منها الحكاية، قبل الانتقال إلى قصة “ليلى”، وهي شابة سورية تضطر إلى الهرب مع والدتها من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان في بلد اللجوء، لتجد نفسها أمام واقع لا يقل قسوة عما فرّت منه.



وتتفاقم معاناة ليلى عقب اعتقال شقيقها، فتدخل في حالة انهيار نفسي تفقد على إثرها القدرة على الكلام، لتغدو حياتها رهينة الخوف والانتظار والأمل في معرفة مصيره، وفي خضم هذه الظروف تُجبر على قبول الزواج من رجل مسن يكبرها بسنوات طويلة، مقابل وعد بإنقاذ شقيقها وإخراجه من المعتقل، لتتحول هذه الصفقة القاسية إلى منعطف مصيري في مسارها.



ومع تصاعد الأحداث، يتجاوز الصمت كونه عجزاً عن التعبير أو استجابة للصدمة، ليكتسب دلالات أعمق بوصفه موقفاً احتجاجياً يعكس رفض ليلى للظلم والواقع المفروض عليها، ويكشف عن قدرة الإنسان على التمسك بكرامته رغم الانكسار، إذ تتطور الشخصية من ضحية للظروف إلى امرأة تحمل أبعاداً روحية ورمزية، في مسار يعيد طرح أسئلة الألم والتضحية والنجاة والمقاومة.



وتكتسب ليلى لاحقاً مكانة رمزية في محيطها بعد خوضها رحلة روحانية وملازمتها أحد المقامات الشعبية، إذ ينسج السياق الدرامي حولها امتلاك قدرات استثنائية في شفاء المرضى ومساعدة النساء على الإنجاب، متناولاً بذلك تفاعل المجتمع مع الموروثات الشعبية والمعتقدات المرتبطة بها.

​الرؤية الفنية وفريق العمل

يستند الفيلم في بناء حكايته إلى مقاربة إنسانية لمعاناة المرأة السورية، رابطاً بين تجربة الاعتقال وآثار الحرب واللجوء، وما تخلفه من تحولات جذرية في النفس والسلوك والمصير.



وعلى الصعيد الفني، يوظف العمل الصمت والصورة والإضاءة للتعبير عن الحالة النفسية للبطلة، مستفيداً من لغة سينمائية تنقل مشاعر الخوف والعزلة والانكسار دون الاعتماد على الحوار وحده، ليجعل من الصمت ركيزة أساسية في بناء الدلالة الدرامية للعمل.



وصُوّرت أحداث الفيلم في تونس عام 2023، وسط تحدٍّ إنتاجي تمثّل في إعادة تشكيل بيئة قرية سورية ضمن موقع بديل، حفاظاً على الهوية المكانية والاجتماعية التي تقتضيها الحكاية.



ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الفلسطيني الراحل محمد بكري بدور “زيدان”، ونور حجري بدور “ليلى”، إلى جانب عيسى العيسى وسوسن معالج، فيما تولى حاتم الناشي إدارة التصوير، وأنس السعدي المونتاج.

​عودة المخرج وجولة العروض

يكتسب عرض الفيلم في دمشق رمزية خاصة لمخرجه ثائر موسى، الذي غادر سوريا عام 2012 لموقفه المؤيد للثورة السورية والمعارض للنظام البائد، وواصل تجربته السينمائية في الخارج بعد تعذر عودته لسنوات، ليعود اليوم بهذا العمل إيماناً منه بضرورة إيصال حكايته إلى الجمهور السوري الذي صُنعت من أجله.



وأشار موسى في كلمة له إلى أن اختيار السادس عشر من تشرين الثاني لعرض الفيلم في دمشق يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، مبيناً أنه أراد توجيه رسالة تؤكد أن المرحلة المأساوية التي عاشتها سوريا قد ولّت، وأن تضحيات السوريين تستحق أن تُروى وتُحفظ في الذاكرة.



وأوضح موسى أن إهداء الفيلم إلى روح والده الراحل يحمل معنى شخصياً مؤثراً، ولا سيما أنه فقد أفراداً من عائلته، بينهم والدته وشقيقته، خلال سنوات ابتعاده عن الوطن.



وخلال مؤتمر صحفي أعقب العرض، لفت موسى إلى أن الصمت يشكل عنصراً جوهرياً في بناء الفيلم، معتبراً إياه لغة سينمائية مستقلة تتيح للزمن العبور إلى روح المشاهد بعيداً عن الحوار المباشر.



وبيّن أن اللقطات الصامتة تمنح المشهد حقه في المرور بإيقاعه الحقيقي أمام عين المشاهد وقلبه، موضحاً أن ما قد يبدو بطيئاً أحياناً يمثل إيقاعاً إبداعياً يثري التجربة السينمائية ويعمّق أثرها الإنساني.



يُذكر أن جولة الفيلم في سوريا ستتواصل بعرضه في حلب يوم 20 تشرين الثاني الجاري على مسرح نقابة الفنانين، وفي اللاذقية يوم 23 منه على مسرح دار الثقافة.