نحالو ريف دمشق يواجهون تحديات الشتاء رغم تحسن المراعي الرحيقية

ريف دمشق-سانا

شكلت معدلات الهطولات المطرية التي شهدتها البلاد مؤخراً مؤشراً إيجابياً لتحسّن المراعي الرحيقية مع اقتراب فصل الربيع، ما يعزز آمال النحالين بموسم إنتاج أفضل مقارنة بالموسم الماضي الذي اتسم بالجفاف.

ورغم ذلك، فإن مربي النحل في ريف دمشق لا يزالون يواجهون تحديات عدة في ظل الظروف المناخية التي أثرت في نشاط النحل، وحدت من قدرته على الخروج للرعي وجمع الغذاء.

بعض أصحاب المهنة من مربي النحل أوضحوا لمراسلة سانا أن تحسن الظروف المناخية وانعكاسها على نمو النباتات الرحيقية ينعكس إيجاباً على إنتاج العسل.

مربيا النحل باسم خليفة وبهاء حلاق أوضحا في هذا السياق أن توسع المزارعين في زراعة بعض المحاصيل الرحيقية، كاليانسون وحبة البركة، وتحسن المراعي الجبلية نتيجة الأمطار والثلوج التي شهدتها المرتفعات، يشكل مؤشراً إيجابياً يبشر بإمكانية تحقيق موسم إنتاج جيد للعسل.

تحديات القطاع

رغم المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع تربية النحل لا يزال يواجه تحديات عدة، وفق المربي معين عبد الرزاق، حيث تعد موجات الصقيع والبرد الشديد، وقلة مصادر الغذاء، من أبرز هذه التحديات، إلى جانب أن هذه الفترة هي مرحلة ركود بالنسبة لإنتاج العسل، إذ يتوقف النحل عن النشاط الإنتاجي نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتراجع توافر الأزهار والمراعي الرحيقية، ما يفرض على النحالين تعويض النحل عن نقص الغذاء الطبيعي.

وبيّن المربي أحمد عيلوطي أن موجات الصقيع أثرت بشكل كبير في أعداد النحل، ما اضطر النحالين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الخلايا من تأثيرات البرد القارس والرطوبة مثل استخدام العجينة السكرية المعروفة لدى النحالين باسم “الكاندي” التي تُعد غذاء بديلاً يساعد النحل على تجاوز فترة الشتاء حتى عودة المراعي الطبيعية.

تأمين مخزون غذائي

وأكد مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لـ سانا أن بقاء النحل داخل الخلايا لفترات طويلة نتيجة البرودة وموجات الصقيع يسهم في تراجع الإنتاج لعدم تمكنه من الخروج للرعي وجمع الغذاء، وتؤثر في أعداد النحل وقوة الطوائف داخل الخلايا.

وأشار أبو عساف إلى أن النحالين يلجؤون إلى عدد من الإجراءات الوقائية لحماية خلايا النحل من تأثيرات البرد والصقيع للحد من تأثير انخفاض درجات الحرارة والرطوبة داخل الخلية، لافتاً إلى أهمية تأمين مخزون غذائي كافٍ داخل الخلايا خلال فصل الخريف من خلال التغذية الجيدة للطوائف.

وبيّن أبو عساف أن تأمين مستلزمات الإنتاج، ولا سيما مع اقتراب فصل الربيع وبداية موسم التطريد وتكاثر الطوائف، يعد من أبرز التحديات التي تواجه المربين حيث تزداد الحاجة إلى تجهيز الخلايا بالإطارات الخشبية وألواح الشمع اللازمة لتوسيع الخلايا وتنظيم عمل النحل داخلها حيث يشكل الارتفاع في أسعار هذه المستلزمات عبئاً مادياً إضافياً على المربين، ويزيد من تكاليف تربية النحل وإدارة المناحل.

حماية الخلايا من الأمراض

تنشط بعض الأمراض، وفق أبو عساف، في هذه الفترة نتيجة التغيرات المناخية وضعف بعض الطوائف بعد فصل الشتاء، ومن أبرزها (الفاروا)، و(النيوزيما)، اللذان يعدان من أكثر الأمراض تأثيراً في صحة النحل وإنتاجيته، لافتاً إلى أن المديرية أطلقت حملة لمكافحة طفيل الفاروا اعتباراً من الأول من شهر آذار، للحد من انتشاره داخل المناحل والحفاظ على قوة الطوائف.

ودعا مدير زراعة دمشق وريفها مربي النحل إلى متابعة التحضير للموسم النحلي الجديد عبر تعقيم الخلايا والإطارات الخشبية، ومراقبة المخزون الغذائي لطوائف النحل لحمايتها من النفوق جوعاً في ظل التقلبات المناخية، مع الاستمرار في تقديم التغذية التنشيطية لتحفيز الملكة على وضع البيض وزيادة قوة الطائفة.

إجراءات إضافية للحماية

وأكد أبو عساف أهمية إجراء الفحص الدوري للخلايا في الأيام الدافئة بفاصل لا يتجاوز عشرة أيام للتأكد من نشاط الملكة، والعمل على توسيع عش الحضنة تدريجياً بإضافة أقراص شمع الأساس، إضافة إلى مكافحة طفيل (الفاروا) باستخدام الأحماض العضوية مثل حمض النمل وحمض الأوكساليك ضمن درجات حرارة مناسبة، واستبدال الملكات التي تجاوز عمرها السنتين بملكات فتية ملقحة.

وتعد تربية النحل في سوريا قطاعاً واعداً ومستداماً يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين سبل عيش الريفيين، وتعمل وزارة الزراعة وفق ما أشارت إليه رئيسة دائرة النحل والحرير إيمان رستم في تصريح سابق لسانا، على تنفيذ خططها لتطوير هذا القطاع وحماية النحلة السورية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية لمراكز التربية، وتنمية المراعي النحلية.