فعالية وطنية في حزيمة لرفع العلم السوري بمشاركة الأهالي ووفد محافظة الرقة

الرقة-سانا

نظم مجلس بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي فعالية وطنية لرفع علم الجمهورية العربية السورية على المدخل الجنوبي للبلدة عند موقع البانوراما، بمشاركة من الأهالي وطلاب المدارس، ووفد من الأمانة العامة لمحافظة الرقة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أوضح المهندس علي الحسين ممثل الأمانة العامة للمحافظة، أن المشاركة الواسعة من أهالي البلدة والقرى المجاورة في فعالية رفع العلم تعكس التلاحم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على البناء والإعمار.

وقال محمد الحران والد الشهيد عبد الله محمد الحران: “نترحم على شهدائنا الذين لولاهم لما كنا اليوم هنا، وبفضل ثورتنا الثورة السورية التي انتصرت على أكبر نظام مجرم”، داعياً إلى محاسبة مجرمي النظام البائد.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ روح الانتماء لدى الأهالي في مناطق ريف الرقة، مع عودة الأنشطة المجتمعية تدريجياً إلى المنطقة.