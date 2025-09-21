طرطوس تستضيف ورشة تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل

طرطوس-سانا

نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية صحة طرطوس اليوم ورشة تدريبية على جهاز ذكاء اصطناعي حديث لتشخيص مرض السل، وذلك في مبنى دائرة الصحة العامة بالمدينة.

وأوضح مدير برنامج السل والجذام في وزارة الصحة، محمود الباعور، أن الورشة تهدف إلى تدريب الكوادر الطبية من محافظتي طرطوس واللاذقية على استخدام الجهاز لتعزيز كفاءة الأطباء والفنيين في تشخيص المرض باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الباعور إلى أن مرض السل لا يزال مستوطناً في سوريا، حيث يُسجل سنوياً بين 4000 و5000 حالة، مع نسبة نجاح علاج تصل إلى 94٪، مؤكداً أن إدخال الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في مكافحة المرض وتسريع التشخيص.

بدوره، أفاد أكرم حافظ، مدير مشروع Delft Imagine، بأن الجهاز الهولندي الجديد يحلل صور الأشعة الصدرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم احتمالية دقيقة للإصابة بالسل، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار العلاجي، مع وجود مختصين لتفادي أي أعطال تقنية.

كما بين ياسر محمد، رئيس مركز السل في طرطوس، أن التدريب يسهم في رفع كفاءة الطاقم الطبي، مشيراً إلى قدرة الجهاز على كشف الحالات المشتبهة بدقة عالية، وخصوصاً التي لا تظهر عليها أعراض واضحة.

من جهتها، أكدت سميرة حسون، رئيسة مركز السل في اللاذقية، أن التشخيص المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح، وخاصة بين المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال المزمن، ما يجعل التقنية أداة حيوية للكشف المبكر.