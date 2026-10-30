البطولة الوطنية الثانية لفروسية القفز على الحواجز تنطلق اليوم بالديماس بريف ‏دمشق ‏

ريف دمشق-سانا
تنطلق اليوم الجمعة، منافسات البطولة الوطنية الثانية لفروسية القفز على الحواجز، التي يقيمها الاتحاد السوري للفروسية في نادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق.
وذكر اتحاد الفروسية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن البطولة تستمر يومين، وتتضمن منافسات لفئات البراعم والمبتدئين والفئة التحضيرية والهواة، بما يتيح للفرسان المشاركة وفق مستوياتهم الفنية، وإظهار قدراتهم في اجتياز الحواجز ضمن المسارات المحددة، وفق القواعد الفنية المعتمدة لهذه الرياضة.
وتندرج البطولة ضمن سلسلة النشاطات والمنافسات المحلية التي ينظمها الاتحاد لمختلف الفئات، وفق الشروط والمعايير التنظيمية والفنية الخاصة بمباريات قفز الحواجز، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الفرسان لإبراز قدراتهم وتعزيز حضورهم في البطولات، ضمن أجواء تنافسية تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية.