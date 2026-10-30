البطولة الوطنية الثانية لفروسية القفز على الحواجز تنطلق اليوم بالديماس بريف ‏دمشق ‏

ريف دمشق-سانا

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات البطولة الوطنية الثانية لفروسية القفز على الحواجز، ‏التي يقيمها الاتحاد السوري للفروسية في نادي الفروسية المركزي في الديماس بريف ‏دمشق.‏

وذكر اتحاد الفروسية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن البطولة تستمر ‏يومين، وتتضمن منافسات لفئات البراعم والمبتدئين والفئة التحضيرية والهواة، بما يتيح ‏للفرسان المشاركة وفق مستوياتهم الفنية، وإظهار قدراتهم في اجتياز الحواجز ضمن ‏المسارات المحددة، وفق القواعد الفنية المعتمدة لهذه الرياضة.‏

وتندرج البطولة ضمن سلسلة النشاطات والمنافسات المحلية التي ينظمها الاتحاد ‏لمختلف الفئات، وفق الشروط والمعايير التنظيمية والفنية الخاصة بمباريات قفز ‏الحواجز، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الفرسان لإبراز قدراتهم ‏وتعزيز حضورهم في البطولات، ضمن أجواء تنافسية تسهم في تطوير مستوياتهم ‏الفنية.‏