لليوم الثالث.. تواصل التبرعات لصندوق التنمية السوري في طرطوس

طرطوس-سانا

تواصلت في محافظة طرطوس لليوم الثالث فعاليات التبرع لصندوق التنمية السوري بمشاركة رسمية وشعبية، حيث تجاوزت قيمة التبرعات اليوم مليوناً و400 ألف دولار، ليرتفع إجمالي المبالغ حتى الآن إلى نحو 3 ملايين و700 ألف دولار.

وأوضح محمود الشامي من إدارة منطقة طرطوس في تصريح لمراسلة سانا، أن الإقبال على التبرع جيد، وأن حجم المساهمات يعكس وعي الأهالي ورغبتهم في دعم المشاريع التنموية، معرباً عن أمله بتمديد فترة التبرعات لإتاحة المجال أمام مزيد من المشاركات.

وأكد عدد من المواطنين، أن المشاركة الواسعة تعبر عن وعي ومحبة أبناء طرطوس، واستعدادهم للمساهمة بما يستطيعون، مشيرين إلى أهمية المبادرة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا جراء الدمار الذي خلفه النظام البائد.

يشار إلى أن صندوق التنمية السوري أُطلق يوم الخميس خلال حفل رسمي في قلعة دمشق، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

