 ثقافة دير الزور تستقبل أكثر من خمسة آلاف كتاب ضمن مبادرة “ولو بكتاب”

دير الزور-سانا

استقبلت مكتبة مديرية الثقافة في دير الزور أكثر من خمسة آلاف كتاب مقدمة من قطر، ضمن حملة “ولو بكتاب” التي أطلقتها المديرية خلال الأشهر الماضية، بهدف رفد المكتبة العامة بمراجع متنوعة وتشجيع القراءة، وتوسيع مصادر المعرفة أمام مختلف شرائح المجتمع.

وجاءت الدفعة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف القطرية، وبمساهمة من أبناء الجالية السورية في قطر، دعماً للحركة الثقافية في المحافظة، وتعزيزاً لحضور الكتاب بوصفه وسيلة لنشر المعرفة وتنمية الوعي.

وتشكل الكتب الواردة إضافة نوعية إلى مقتنيات مكتبة مديرية الثقافة، إذ تضم عناوين في الأدب والفكر والتاريخ والعلوم والدراسات الإنسانية، بما يوسع قاعدة المصادر المتاحة للباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتندرج المبادرة ضمن جهود مديرية الثقافة لإعادة تنشيط الحياة الثقافية في المحافظة، عبر دعم المكتبات العامة وتنظيم الفعاليات والبرامج الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة وإتاحة المعرفة أمام مختلف الفئات العمرية.

تعاون يدعم المعرفة

وأوضح مدير ثقافة دير الزور خليل الأسود في تصريح لـ سانا، أن هذه الشحنة تمثل الدفعة الثانية من الكتب التي تصل من دولة قطر الشقيقة ضمن حملة “ولو بكتاب”، مبيناً أن إجمالي الكتب الواردة تجاوز خمسة آلاف كتاب.

وأشار الأسود إلى أن المبادرة جاءت بمساهمة كريمة من أبناء الجالية السورية في قطر ومن الأشقاء القطريين، ما يعكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين، ودور الجاليات السورية في دعم المؤسسات الثقافية داخل الوطن.

وتكتسب حملات التبرع بالكتب أهمية خاصة في دعم المكتبات العامة، ولا سيما في المحافظات التي تحتاج إلى توسيع مصادر القراءة والبحث، إذ توفر مراجع متنوعة للطلاب والباحثين والقراء، وتمنح الكتب فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع.

