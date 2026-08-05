درعا.. خطة للاستفادة من الآبار المخالفة القريبة من محطات الإرواء

درعا-سانا



بدأت محافظة درعا، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة الاستفادة من الآبار المخالفة الواقعة بالقرب من محطات الإرواء وربطها بشبكات المياه، بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في مياه الشرب بالمحافظة وخاصة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية لهذه الآبار.

وفي هذا الإطار، أجرى محافظ درعا أنور الزعبي جولة ميدانية، بمشاركة مسؤولي مؤسسة مياه الشرب ومديرية الموارد المائية والمكتب التنفيذي، وشملت محطتي إرواء كحيل وكحيل الثورة اللتين تغذيان المنطقة الشرقية، بما فيها معربة وبصرى وغصم، وذلك للوقوف على واقع المصادر المائية والبحث عن حلول عاجلة لتعزيز كميات المياه المنتجة.







وجرى خلال الجولة تقييم الواقع المائي في المنطقة الشرقية والاطلاع على واقع محطات الإرواء والآبار المخالفة المحيطة بها، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بمعالجة النقص الحاد في مياه الشرب، ورفع غزارة المصادر المائية وتأمين احتياجات المواطنين.

معالجة النقص

أوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا رياض المسالمة لـ سانا، أن التعميم الصادر مؤخراً بشأن الآبار المخالفة يهدف إلى تسوية أوضاعها، والاستفادة من الآبار التي يمكن إدخالها في الخدمة لدعم منظومة مياه الشرب، بما يُسهم في معالجة النقص الذي تعاني منه المنطقة الشرقية وعددٍ من مناطق المحافظة.

من جانبه، لفت عضو المكتب التنفيذي للزراعة والمياه والموارد المائية أحمد خطاب إلى أن الجولة أظهرت وجود أكثر من 12 بئراً مخالفة ضمن محيط محطة إرواء كحيل الثورة، وهي آبار يمكن الاستفادة منها عبر ربطها بخزان المحطة لزيادة كميات المياه وتحسين التغذية المائية خلال أشهر الصيف، في ظل التحديات المتزايدة لتدني غزارة المياه الجوفية، والتعديات على الآبار وخطوط الجر، ما أدى لانخفاض إنتاجية محطات الإرواء وحرمان مناطق من كميات كافية لمياه الشرب.





وأشار خطاب، إلى أن المحافظة تتجه إلى تعميم هذه المعالجة في مختلف مناطق حوران، عبر الاستفادة من الآبار المخالفة الواقعة قرب مصادر المياه، وشبكات النقل بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المزارعين، وذلك تمهيداً لوضع هذه الآبار في خدمة مؤسسة المياه.

خطة الاستفادة تشمل محطات إرواء أخرى

بدوره لفت مدير الموارد المائية بمحافظة درعا هاني العبدالله، إلى أن الآبار المخالفة القريبة من المحطات أسهمت في تراجع غزارة المصادر المائية، وتعمل مديرية الموارد المائية على ربط قسمٍ من هذه الآبار بخط الثورة ومحطة كحيل لزيادة كميات المياه المنتجة، لافتاً إلى أن الخطة ستشمل أيضاً محطات إرواء أخرى في المحافظة، من بينها محطة خربة غزالة.



وتطرق العبدالله إلى الإجراءات التي بدأتها المديرية بهذا الشأن منذ أكثر من أسبوع عبر توجيه إنذارات إلى أصحاب الآبار المخالفة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمعالجة أوضاعها، والاستفادة من الآبار القابلة للربط ضمن منظومة مياه الشرب.



وتأتي الجولة ضمن سلسلة إجراءات تنفذها المحافظة لتعزيز الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب خلال فصل الصيف، ومنها مشاريع حفر لآبار جديدة، وحملات واسعة لإزالة التعديات على خطوط ضخ المياه الرئيسية ، بهدف منع الاستجرار غير المشروع .