تقديم مساعدات إنسانية للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية في ريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

قدّمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب اليوم الإثنين، مساعدات إنسانية لعدد من الأسر المشمولة بحالات الرعاية الاجتماعية في عدد من القرى والبلدات في ريف المحافظة الجنوبي.

وأوضح رئيس دائرة الرعاية الاجتماعية في المديرية عبد الله كنجو في تصريح لمراسل سانا، أنه تم توزيع المساعدات في بلدات كرسعة وكفرومة بريف معرة النعمان، إضافة إلى خان شيخون وسراقب، وذلك في إطار استجابتها لاحتياجات الأهالي في تلك المناطق، وبهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، وتحسين الظروف الإنسانية للأسر المستهدفة.

وأشار كنجو إلى أن الحالات المستفيدة شملت أسراً تعرض منزلها لحريق، وأخرى تعاني من وضع صحي حرج، إضافة إلى حالات يعاني أصحابها من تدني أوضاعهم المادية، مبيناً أن المساعدات المقدمة تضمنت مواد غذائية وأمتعة منزلية وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والبلدات المأهولة حديثاً، بما يسهم في دعم الأسر وتعزيز استقرارها.

