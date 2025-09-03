حملة واسعة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في مدينة تدمر

حمص-سانا

أطلقت إدارة منطقة تدمر اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة واسعة النطاق لمسح المدينة وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة الموجودة فيها، لاستعادة الأمن والاستقرار وضمان سلامة المدنيين في المنطقة.

وقال مدير منطقة تدمر ساهر صغير في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تُنفَّذ على مراحل، حيث تبدأ داخل المدينة، وبعد الانتهاء من عملية المسح والإزالة، سيتم الانتقال إلى الأرياف لضمان خلو المنطقة بالكامل من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة السكان.

وأضاف صغير: إن الحملة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم، وخاصة الأطفال الذين هم أكثر تعرضاً لخطر انتشار الذخائر غير المنفجرة، كما تسهم هذه الإجراءات بتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم، وتمكينهم من استعادة حياتهم اليومية الطبيعية.

بدورهم أعرب عدد من أهالي مدينة تدمر عن أهمية تسريع وتيرة إزالة الألغام والمتفجرات حفاظًا على أرواح المدنيين وخاصة الأطفال، وبدء مرحلة جديدة من إعادة إعمار المدينة، مؤكدين أن الحملة جاءت في توقيت مناسب لتشجيع الناس على العودة الآمنة.

وتُعد مدينة تدمر من أبرز المواقع التاريخية في سوريا، وخلال سنوات الحرب تعرضت بنيتها التحتية لتدمير كبير، إضافة إلى انتشار الألغام فيها والذخائر غير المنفجرة والتي هددت حياة السكان المدنيين والمواطنين العائدين إلى مدينتهم بعد سنوات من التهجير القسري في عهد النظام البائد.