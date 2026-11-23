دمشق-سانا

نظمت شركة مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية ‏السورية للمعلوماتية (‏SCS-NET‏)، بالتعاون مع جمعية ‏المعلوماتية المهنية في لبنان (‏PCA‏)، ومجموعة البريد ‏اللبنانية(‏ElBarid Group‏) الرائدة في مجال ‏التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية ورشة عمل ‏تخصصية بعنوان: “الخدمات المصرفية الرقمية: رؤية ‏لمستقبل القطاع المصرفي السوري في زمن الذكاء ‏الاصطناعي”، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

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وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعين ‏العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين ‏والمهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى ‏التعريف بأحدث الخدمات والحلول الرقمية في القطاع ‏المصرفي، واستعراض دور الذكاء الاصطناعي في ‏تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز كفاءة ‏الأداء والارتقاء بتجربة المستفيدين، في إطار تعزيز ‏التعاون العلمي والتقني بين سوريا ولبنان.‏

بنى تحتية موثوقة وشبكات مستقرة

أكد المدير التنفيذي لشركة مزود خدمة الانترنت وانس ‏قدور في كلمة في الورشة أن التحول نحو المصارف ‏الرقمية لا يقتصر على تطوير التطبيقات والمنصات ‏الإلكترونية، بل يرتكز بالدرجة الأولى على توافر بنية ‏تحتية اتصالية موثوقة، وشبكات مستقرة وآمنة، ‏وقدرات تقنية متكاملة تضمن استمرارية الخدمات ‏المصرفية ومواكبة متطلبات المؤسسات المالية ‏الحديثة.‏

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وأشار قدور إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ‏بين المؤسسات والكفاءات السورية واللبنانية، وفتح ‏آفاق جديدة للاستثمار والشراكة في قطاع تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات، وهي جزء من عدة لقاءات ‏جرت سابقاً تحت مسمى ملتقى استثمار المعلوماتية ‏السوري اللبناني.‏

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وأكد قدور سعي الشركة التي تمتلك خبرة ‏تتجاوز 26 عاماً في قطاع الاتصالات، إلى دعم البنية ‏التحتية الرقمية في سوريا، وتعزيز حضورها شريكاً ‏تقنياً في منظومة التحول الرقمي، وليس مجرد مزوِّد ‏لخدمات الإنترنت.‏

تطوير القطاع المصرفي ضرورة وطنية

بدوره أكد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ‏كميل مكرزل أن تطوير القطاع المصرفي في سوريا ‏لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية ‏تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية ‏مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتبني الحلول ‏الرقمية الحديثة لتعزيز دور المصارف في دعم ‏الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.‏

وقال مكرزل: “إن الحديث عن مستقبل الاقتصاد ‏السوري لا يمكن أن ينفصل عن مستقبل القطاع ‏المصرفي، باعتباره شريكاً أساسياً في تحريك عجلة ‏الاقتصاد، وتمويل المشاريع، وتشجيع الاستثمار، ودعم ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمرحلة الراهنة ‏تتطلب الانتقال من الحلول التقليدية إلى رؤى أكثر ‏حداثة وابتكاراً، تواكب التطورات التكنولوجية ‏المتسارعة”.‏

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وشدد على أهمية إنشاء منظومة متكاملة للأمن ‏السيبراني قادرة على حماية المؤسسات المالية وبيانات ‏العملاء، وتعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية، ‏مؤكداً أن بناء قطاع مصرفي سوري حديث ومتطوِّر ‏مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع ‏الأطراف، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتعزيز ‏التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ما يسهم في رسم ‏ملامح مستقبل اقتصادي أفضل لسوريا.‏

التغيرات العالمية والفرص المتاحة أمام سوريا

من جهته قدَّم مدير العمليات في مجموعة البريد إلياس ‏الغريب، عرضاً تناول فيه أبرز التغيرات التي يشهدها ‏القطاع المالي والمصرفي عالمياً، والفرص المتاحة ‏أمام سوريا لمواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، ‏وركّز أيضاً على التطورات العالمية في مجال ‏الخدمات المالية والمصرفية، وانعكاساتها على نماذج ‏العمل التقليدية.‏

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واعتبر أن مرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثِّل ‏فرصة استراتيجية مهمة أمام سوريا للانتقال مباشرة ‏إلى نماذج مالية ومصرفية حديثة، بدلاً من الاكتفاء ‏بتطوير الأنظمة التقليدية القائمة.‏

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وشدد الغريب على أهمية الاستفادة من هذه المرحلة ‏لبناء منظومة مالية جديدة تستند إلى أسس تكنولوجية ‏متطورة منذ البداية، ما يتيح تطوير الخدمات، وتعزيز ‏كفاءة العمليات، وتسهيل وصول المواطنين والشركات ‏إلى الخدمات المالية، مع اعتماد قواعد تنظيمية ‏وحوكمية واضحة تضمن استدامة هذا التحول.‏

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وكانت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية (‏SCS‏) ‏وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (‏PCA‏) وقعتا في ‏شباط الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ‏الاستراتيجي، والشراكة التقنية والرقمية بين البلدين.‏