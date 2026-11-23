دمشق-سانا
نظمت شركة مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية (SCS-NET)، بالتعاون مع جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA)، ومجموعة البريد اللبنانية(ElBarid Group) الرائدة في مجال التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية ورشة عمل تخصصية بعنوان: “الخدمات المصرفية الرقمية: رؤية لمستقبل القطاع المصرفي السوري في زمن الذكاء الاصطناعي”، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى التعريف بأحدث الخدمات والحلول الرقمية في القطاع المصرفي، واستعراض دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بتجربة المستفيدين، في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني بين سوريا ولبنان.
بنى تحتية موثوقة وشبكات مستقرة
أكد المدير التنفيذي لشركة مزود خدمة الانترنت وانس قدور في كلمة في الورشة أن التحول نحو المصارف الرقمية لا يقتصر على تطوير التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بل يرتكز بالدرجة الأولى على توافر بنية تحتية اتصالية موثوقة، وشبكات مستقرة وآمنة، وقدرات تقنية متكاملة تضمن استمرارية الخدمات المصرفية ومواكبة متطلبات المؤسسات المالية الحديثة.
وأشار قدور إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والكفاءات السورية واللبنانية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي جزء من عدة لقاءات جرت سابقاً تحت مسمى ملتقى استثمار المعلوماتية السوري اللبناني.
وأكد قدور سعي الشركة التي تمتلك خبرة تتجاوز 26 عاماً في قطاع الاتصالات، إلى دعم البنية التحتية الرقمية في سوريا، وتعزيز حضورها شريكاً تقنياً في منظومة التحول الرقمي، وليس مجرد مزوِّد لخدمات الإنترنت.
تطوير القطاع المصرفي ضرورة وطنية
بدوره أكد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل أن تطوير القطاع المصرفي في سوريا لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتبني الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال مكرزل: “إن الحديث عن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن ينفصل عن مستقبل القطاع المصرفي، باعتباره شريكاً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد، وتمويل المشاريع، وتشجيع الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الحلول التقليدية إلى رؤى أكثر حداثة وابتكاراً، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة”.
وشدد على أهمية إنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني قادرة على حماية المؤسسات المالية وبيانات العملاء، وتعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية، مؤكداً أن بناء قطاع مصرفي سوري حديث ومتطوِّر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ما يسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي أفضل لسوريا.
التغيرات العالمية والفرص المتاحة أمام سوريا
من جهته قدَّم مدير العمليات في مجموعة البريد إلياس الغريب، عرضاً تناول فيه أبرز التغيرات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي عالمياً، والفرص المتاحة أمام سوريا لمواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، وركّز أيضاً على التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وانعكاساتها على نماذج العمل التقليدية.
واعتبر أن مرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثِّل فرصة استراتيجية مهمة أمام سوريا للانتقال مباشرة إلى نماذج مالية ومصرفية حديثة، بدلاً من الاكتفاء بتطوير الأنظمة التقليدية القائمة.
وشدد الغريب على أهمية الاستفادة من هذه المرحلة لبناء منظومة مالية جديدة تستند إلى أسس تكنولوجية متطورة منذ البداية، ما يتيح تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسهيل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات المالية، مع اعتماد قواعد تنظيمية وحوكمية واضحة تضمن استدامة هذا التحول.
وكانت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية (SCS) وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA) وقعتا في شباط الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي، والشراكة التقنية والرقمية بين البلدين.