الزراعة تبحث واقع قطاع الدواجن وسبل دعم استقراره في سوريا

دمشق-سانا

ناقش وزير الزراعة أمجد بدر، اليوم الخميس، مع المعنيين بقطاع الدواجن العام والخاص واقعه والصعوبات التي تعترض عمل المربين، وسبل معالجتها، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.

وأكد الوزير بدر أهمية توصيف المشكلات في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من المنتج وصولاً إلى المستهلك، وتحديد العقبات ودور كل جهة، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق استقرار تدريجي للقطاع، بما ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين.

بدوره، بين رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، أهمية وضع آلية جديدة تتوافق مع أنظمة الاقتصاد ذات السوق المفتوح، مع تحديد ضوابط لحماية صغار المربين، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والربط بين سوق الإنتاج والاستهلاك.

وتركز خطة وزارة الزراعة (2026-2030) على التوسع في منشآت الدواجن ورفع طاقاتها الإنتاجية، سواء المرخصة أم غير المرخصة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وتحسين كفاءة الإنتاج في قطاع الدواجن، من خلال دعم المربين وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التربية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج وتوفره.