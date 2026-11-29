دمشق-سانا‏

حدَّدت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء المقبل، الثاني من كانون ‏الأول، موعداً إضافياً وأخيراً لإجراء المقابلات الشفوية للخريجين الأوائل ‏للعام الدراسي 2024–2025، ممن استنكفوا عن الحضور أو تعذّر عليهم ‏المشاركة خلال المواعيد المحددة سابقاً.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المقابلات ‏ستُجرى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، في مبنى معهد ‏اللغة العربية لغير الناطقين بها سابقاً، بالمزة في دمشق، شمال فندق ‏غولدن مزة وبجانب ثانوية عبدالقادر المبارك للبنات. ‏

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص ‏وحرصاً على مصلحة الخريجين الأوائل وضمان عدم ضياع حقهم في ‏التعيين، مشددةً على ضرورة التزام جميع المعنيين بالموعد المحدد ‏وإحضار الوثائق الثبوتية المطلوبة.‏

وبيّنت أن هذا الموعد يُعد الفرصة الأخيرة لإجراء المقابلات الشفوية، ولن ‏يُنظر في أي طلب بعد انتهاء التوقيت المذكور، مشيرةً إلى إمكانية ‏الاطلاع على قوائم الأسماء ومواعيد المقابلات عبر الرابط الإلكتروني ‏المخصص لذلك:‏

https://drive.google.com/drive/folders/1rgK_lQY8qEkUGXo9wwAY2Ct_ECwEa7dY

وكانت الوزارة حددت أيام 23 و24 و25 من تشرين الثاني الجاري ‏موعداً لإجراء المقابلات الشفوية للدفعة الثانية من الخريجين الأوائل في ‏الجامعات السورية، وذلك استكمالاً لإجراءات تعيينهم للعام الدراسي ‌‏2024-2025، بعد اعتماد ملحق قوائم أسماء المقبولين.‏