دمشق-سانا
حدَّدت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء المقبل، الثاني من كانون الأول، موعداً إضافياً وأخيراً لإجراء المقابلات الشفوية للخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024–2025، ممن استنكفوا عن الحضور أو تعذّر عليهم المشاركة خلال المواعيد المحددة سابقاً.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المقابلات ستُجرى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، في مبنى معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها سابقاً، بالمزة في دمشق، شمال فندق غولدن مزة وبجانب ثانوية عبدالقادر المبارك للبنات.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مصلحة الخريجين الأوائل وضمان عدم ضياع حقهم في التعيين، مشددةً على ضرورة التزام جميع المعنيين بالموعد المحدد وإحضار الوثائق الثبوتية المطلوبة.
وبيّنت أن هذا الموعد يُعد الفرصة الأخيرة لإجراء المقابلات الشفوية، ولن يُنظر في أي طلب بعد انتهاء التوقيت المذكور، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على قوائم الأسماء ومواعيد المقابلات عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:
https://drive.google.com/drive/folders/1rgK_lQY8qEkUGXo9wwAY2Ct_ECwEa7dY
وكانت الوزارة حددت أيام 23 و24 و25 من تشرين الثاني الجاري موعداً لإجراء المقابلات الشفوية للدفعة الثانية من الخريجين الأوائل في الجامعات السورية، وذلك استكمالاً لإجراءات تعيينهم للعام الدراسي 2024-2025، بعد اعتماد ملحق قوائم أسماء المقبولين.