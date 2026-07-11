اختتام منافسات تجمع دمشق ضمن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت

دمشق-سانا

اختُتمت، اليوم السبت، منافسات تجمع دمشق ضمن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026، التي نظمتها هيئة التميز والإبداع على مدى يومين، بمشاركة 38 فريقاً لـ”مهام الروبوت”، يمثلون محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء والقنيطرة، وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

وذكرت هيئة التميز والإبداع عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المنافسات التي أقيمت تحت الشعار العالمي “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، جرت وسط أجواء تنافسية مميزة، وخاضت فيها الفرق ثلاث جولات، إلى جانب تنفيذ الشرط المفاجئ للفئات الثلاث، مقدمةً حلولاً مبتكرة أظهرت مهاراتها في تصميم الروبوتات وبرمجتها، وقدرتها على التعامل مع التحديات وفق اللوائح الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة شادي العظمة خلال اطلاعه على سير المنافسات، ولقائه الطلبة المشاركين، أهمية البطولة في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.

وتشكل مرحلة التجمعات في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026، محطةً أساسية لاختيار الفرق المتأهلة إلى النهائيات على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتمثيل سوريا في المنافسات العالمية.

يذكر أن مرحلة التجمعات تقام بمشاركة أكثر من 137 فريقاً تضم ما يزيد على 450 طالباً ومدرباً من مختلف المحافظات، وهي المرحلة التمهيدية الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت في سوريا، وتنظمها هيئة التميّز والابداع، ممثلة بإدارة الأولمبياد العلمي السوري.