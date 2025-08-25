زيادة استطاعة 3 مراكز تحويل كهربائية في جرمانا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال زيادة استطاعة لعدد من مراكز التحويل في مدينة جرمانا، وذلك لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية للمشتركين.

وأوضح رئيس قسم كهرباء جرمانا بريف دمشق المهندس شادي طراف لمراسل سانا، أن الأعمال شملت زيادة استطاعة مركز تحويل جرمانا 34 جانب الملعب البلدي من 1000 إلى 1600 كيلو فولط أمبير، ومركز تحويل جرمانا 205 بحي الحمصي الأرض المربعة من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، إضافة لزيادة استطاعة مركز تحويل جرمانا 218 جانب كورنيش المعونة من 400 إلى 630 كيلو فولط أمبير.

وأشار طراف إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعطال والانقطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الكهربائية في المنطقة، مؤكداً استمرار الشركة بمتابعة أعمال الصيانة وزيادة الاستطاعات وفق الإمكانات المتوفرة.

