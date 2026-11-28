دمشق-سانا



أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يحدد ضوابط تنظيم الشعب الصفية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام، حيث يعتمد الحد الأدنى لعدد الطلاب بواقع 20 طالباً وطالبةً في المدن، و15 طالباً وطالبةً في الريف، فيما يبلغ الحد الأعلى 40 طالباً وطالبةً، مع تقسيم الشعبة إلى اثنتين عند تجاوز هذا العدد، شريطة توافر الكادر التدريسي والغرف الصفية الشاغرة.



وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر قناتها على تلغرام أنه في حال وجود شعب صفية يقل عدد طلابها عن 15 طالباً وطالبةً، وتتميز بخصوصية تتعلق ببُعد المسافة وعدم وجود مدارس قريبة أو انعدام المواصلات، أو وقوعها في مناطق حدودية أو ذات طبيعة جغرافية خاصة، فإن قرار استمرارها يعود حصراً إلى وزارة التربية والتعليم.



ووفق التعميم يتم البت في استمرار تلك الشعب بناءً على كتاب رسمي ترفعه مديرية التربية والتعليم المعنية، يتضمن بياناً تفصيلياً دقيقاً بالمعطيات والظروف الخاصة بالمدرسة والمبررات الموجبة لاستمرارها.



وأكدت الوزارة الالتزام بالمعايير القانونية الخاصة بالشعب الصفية، مشددةً ‏على صون حق الطلاب في التعليم وضمان استمراره في المناطق ذات الخصوصية.‏



ويأتي هذا التعميم في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضبط البنية الإدارية والتربوية للمدارس، وتحقيق العدالة في توزيع الكوادر التدريسية والغرف الصفية بين المدن والأرياف.